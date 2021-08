El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, insiste en que las clases en el sistema público de enseñanza deben iniciar el próximo lunes, 16 de agosto, pese al alza en contagios en las últimas semanas, el notorio aumento en el número de fallecimientos reportados en días recientes y los cierres que han comenzado a impactar a los colegios privados en su primera semana de clases.

Además, afirmó estar confiado en el protocolo a ejecutar por el Departamento de Educación (DE), el cual asegura es acorde con las medidas que dispone el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y pidió al pueblo que no se desenfoquen con las estadísticas recientes.

“El CDC tiene más información que nadie sobre el impacto de la variante Delta y lo que hay que hacer en las escuelas. Nosotros hemos seguido las guías del CDC, vamos a seguir las guías del CDC, estamos tomando todas las precauciones. Aquí lo importante es que no se desenfoquen. Es crucial que retomemos la enseñanza presencial. Esa es la recomendación de la Asociación de Pediatras en Estados Unidos y nuestra Asociación de Pediatras. De igual manera, los psicólogos de Estados Unidos y de Puerto Rico todos están a favor de esa medida. Los CDC de igual manera indican que lo que es prudente es abrir las escuelas, no cerrarlas”.

“Es una tragedia social que sigamos teniendo ese rezago que hemos tenido en el pasado. Prácticamente todos los maestros están vacunados, la inmensa mayoría del personal docente está vacunado. Se van a tomar las medidas. En vez de resistir lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es mantenernos vigilantes. Si surge cualquier situación en una escuela, que no ha surgido en ninguna, y este verano tuvimos más de 340 escuelas abiertas y no hubo ni un solo brote en esas escuelas. De surgir cualquier situación en una escuela, lo vamos a atender”, aseguró el primer mandatario.

En cuanto a si habrá algún cambio en el protocolo basado en los informes diarios que hoy (jueves) presentaron un aumento sustancial con 17 muertes en los últimos cinco días, Pierluisi insistió que esos números no deben alarmar y adjudicó el aumento en muertes a que las personas no están vacunadas.

“Recuerda que uno no puede reaccionar por el número de fallecimientos en un día en particular porque no ocurrieron en un día. Pero de todas maneras aquí estamos monitoreando las estadísticas todos los días, todas las semanas. La inmensa mayoría de estas personas no estaban vacunadas. De igual manera, la gran mayoría son personas de mayor edad y cuando no tenían mayor edad tenían comorbilidades, condiciones preexistentes que afectaban su salud”.

“Yo les digo que lo primero que se abre y lo último que se cierra en medio de esta pandemia son las escuelas. Ya está más que comprobado que es indispensable que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan educación presencial, el rezago es incuestionable. Hay que ir lo preparando y ahora lo importante es que a partir del próximo lunes tengamos otra vez a nuestra niñez y nuestra juventud debidamente atendida desde el punto de vista educativo”, sostuvo.

Asimismo, Pierluisi fue cuestionado en cuanto al distanciamiento establecido en el protocolo del DE para el interior de los salones, el cual será de solo 3 pies entre estudiantes. Sin embargo, este afirmó que es “adecuado” y que están cumpliendo con las recomendaciones del CDC en ese aspecto del distanciamiento físico.

“De acuerdo a nuestra realidad, nosotros tenemos este protocolo y lo que sí yo he dicho es que el protocolo establece el mínimo, si por alguna razón, cumpliendo con los estudiantes porque el compromiso es que tengan educación presencial, si se puede cumplir con los estudiantes uno puede exceder lo que requiere el protocolo. Pero el protocolo que tenemos es adecuado”, dijo el gobernador. Sostuvo además que los seis pies de distancia sí se mantendrán en el área de comedores escolares y exteriores. “Por ejemplo en el área de comedores escolares ahí se va a mantener los 6 pies de distancia y de igual manera en áreas de los exteriores de los salones. En los salones, como dice el CDC mínimo de 3 pies”.

A su vez, ante la preocupación de que las aulas no cuenten con la ventilación adecuada, el gobernador afirmó que estarán atendiendo la problemática y asegura que la “inmensa mayoría” de las escuelas están listas para iniciar el año escolar de manera segura. “Se va a atender, vamos a tener la ventilación adecuada. La inmensa mayoría de las escuelas públicas van a estar en condiciones así que no debemos tomar decisiones a base de las excepciones”, comentó Pierluisi.