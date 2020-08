Tras sostener una reunión con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Davila Rivera, para pedir una solución a los tropiezos que se han enfrentado durante la primaria de hoy, y ante la falta de respuesta, tanto el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres como el del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz , exigieron suspender el proceso de votaciones en aquellos colegios en los que no haya comenzado el ejercicio electoral.

Asimismo, establecieron que los colegios en los que han estado atendiendo a los electores, se continúe con el proceso y se garanticen 8 horas de apertura.

“No hemos recibido el material para poder abrir los colegios de votación ante la ineptitud del presidente de la CEE en manejar todos los asuntos relacionados a la primaria… Sostuvimos una reunión para exigirle cuál va a ser su plan de acción para remediar los graves errores que se han cometido al día de hoy…”, indicó Torres.

Rivera Schatz, en tanto, dijo que los precintos que ya comenzaron a votar deben culminar y los que no han llegado votarán el próximo domingo. “Los precintos que ya votaron se van a custodiar hasta que los demás precintos culminen de votar”, indicó el presidente del PNP. “Es insostenible e inaceptable la administración de la Comisión Estatal de Elecciones”, dijo Rivera Schatz al indicar que el problema principal es que “la CEE no seleccionó una imprenta que no tenía la capacidad para imprimir el material”.