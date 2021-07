Luego de cinco días sin el preciado líquido, la isla municipio de Culebra poco a poco está viendo reestablecer su servicio de agua potable y esperan que, en los próximos días, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA) pueda devolver el sistema a la normalidad. Esto, luego de que el pasado domingo la línea principal que transporta el agua de Vieques a Culebra tuviera dos roturas dejando a ambas islas sin el servicio.

Luego, hubo un problema adicional con las válvulas de control de presiones que mantuvo a Culebra sin poder recibir agua potable por un periodo mayor de tiempo.

“Gracias a Dios, desde ayer a las 11:00 p.m. estamos recibiendo el servicio poco a poco. Ya se ha ido reestableciendo por áreas. Tenemos unas áreas donde no ha llegado el agua completamente, pero esperamos que ya en las próximas horas estemos corriendo completamente con el servicio”, explicó el alcalde de Culebra, Edilberto “Junito” Romero.

En horas de la mañana, algunos sectores bajos y parte del pueblo ya comenzaban a ver fluir un poco el agua, pero el alcalde no pudo precisar qué sectores aún continúan sin el servicio.

“Es por sectores. No puedo decir un número que no sea real. Incluso ayer, el sector mío no tenía agua en todo el día y hoy por la mañana tuve agua. Parte del pueblo tiene agua, parte no tiene, que es poco a poco en lo que el sistema va cargando todas las tuberías”, dijo.

Por su parte, la líder comunitaria Dolly Camareno confirmó que, a pesar de que están comenzando a recibir el servicio en algunas zonas, algunos residentes siguen con la necesidad del preciado líquido y requieren que les lleven agua por medio de los camiones cisternas que tiene disponible la isla de Culebra.

“Este es el quinto día. En verdad si (están recibiendo agua) y no porque como tienen que llenar toda el área de la reserva, los tanques que se vaciaron durante la emergencia o los que se vaciaron por la avería. Hay alrededor de ocho camiones cisterna que están distribuyendo agua, pero no están yendo a las casas y las áreas altas aún no han recibido agua, todavía están a secas. No están yendo a las casas a llenarle las cisternas ni los tanques, sino que esperan que la gente venga a buscar agua. Eso está causando un poco de molestia, ya van para cinco días y esas partes altas necesitan”, dijo Camareno, quien sí confirmó que han recibido agua para beber por parte de la Cruz Roja.

En términos del turismo, Camareno asegura que se está viendo sumamente afectado, ya que los visitantes constantemente se quejan por la falta de agua en las hospederías y, además, esta situación está afectando los restaurantes y el poder conseguir alimento en la isla municipio en plena temporada alta de turismo.

“El turismo se ha afectado grandemente porque las personas están pagando por un servicio para llegar a bañarse después de la playa y no encontrarse con ese recurso, pues le está trayendo muchos problemas a los operadores de las hospederías porque las personas quieren su dinero para atrás. La situación está un poco difícil también para los restaurantes y las personas que tienen lugares donde comer, para lavar los trastes y mantener la higiene están teniendo dificultades. Por lo tanto, el turismo no tiene a donde ir a comer. Entonces las personas deciden comprar en supermercados, se bajan los suministros y entonces los residentes no tenemos nada que comprar. Esto es un efecto dominó”, sostuvo la líder comunitaria.

¿Por qué la demora en el restablecimiento?

El ingeniero de la AAA Enrique Rosario le explicó a Primera Hora que Naguabo suple agua a las islas municipio mediante una línea submarina de 16 pulgadas de diámetro, la cual lleva el preciado líquido a Vieques y allí una estación de bombas la lleva a Culebra. Inicialmente, una rotura en esa línea dejó a ambas islas sin el servicio desde el pasado domingo.

“Todo comienza con una rotura en la estación principal en Vieques. Esa línea se rompió el domingo en dos ocasiones y se demoró el proceso de reparación dado que por ser islas municipios tenemos que mover personal desde Isla Grande hacia Vieques y al ser una tubería de mayor diámetro, el proceso es un poquito más lenta la reparación (una línea de 12 pulgadas)”, explicó Rosario.

Según el ingeniero de la AAA, el proceso de reparación se extendió hasta horas de la tarde del lunes y, cuando completaron la reparación, se encontraron con otra falla que afectaba entonces directamente el suplido de agua a Culebra.

“Reparamos y hubo que reforzar, como es una línea de bombeo, tirando hormigón a la línea para evitar que tenga movimiento lateral por la presión. Tuvimos que esperar alrededor de tres horas, e inmediatamente eso culminó, a eso de las 6:00 de la tarde del lunes, entonces empezamos el bombeo a ambas islas municipio. Este proceso, como es uno lento en la recuperación, nos tomó prácticamente hasta el día de ayer”.

“Teníamos a Vieques recuperado, pero nos encontramos con un problema puntual en el suplido a Culebra, cuando hablamos de puntual hablamos de un problema que no teníamos todavía los datos completos del porqué. Llevamos un personal adicional y por eso es que Culebra tardó más en recibir el servicio porque hubo que hacer un análisis por el personal técnico nuestro, y descubrimos unas válvulas de control de presiones que había que trabajarlas y darle unos ajustes para entonces llevar el servicio hacia la isla de Culebra, que se sirve a través de otra línea submarina que va de Vieques a Culebra que es de 10 pulgadas”, explicó el ingeniero.

Rosario estableció que ya en la tarde de ayer, miércoles, se comenzó el suplido para la isla municipio de Culebra, y la AAA espera hoy poder restablecer el servicio a todas las comunidades culebrenses que ubican en zonas altas, donde se mantiene sin servicio de agua potable desde hace cinco días. Al igual que esperan poder suplir al sector Monte Carmelo en Vieques, quienes tampoco han podido recibir el servicio.

“Durante la noche ya el tanque de Culebra está a niveles normales y ya la isla municipio de Culebra, todo lo que es el pueblo y el bombeo que sirve a la parte sur de Culebra, que es como el 70%, empezó a operar. O sea, que nos quedan unos pequeños bolsillos en las partes altas que deben recuperarse durante el día de hoy. Culebra, el día de hoy va a estar el servicio completo porque no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de interrupción y sigue el suplido tanto de Naguabo para Vieques como de Vieques para Culebra. En el caso de Vieques, ahora mismo rendimos el bombeo que faltaba para suplir el sector de Monte Carmelo que es lo que nos faltaba”, aseguró el funcionario.

No obstante, Rosario explicó que la AAA se propone realizar dos proyectos con el fin de atender el sistema que suple a ambas islas municipio, uno es de mantenimiento de ventosas, el cual asegura se realiza cada dos años y el otro es un reemplazo y localización de la línea que suple el servicio a ambas islas municipio.

“Hay dos proyectos pendientes para mejorar el servicio para ambas islas. El reemplazo de estas ventosas de la línea submarina es un plan que tenemos en la región de mantenimiento. Cada dos años se reemplazan estas ventosas que son las que liberan el aire y evitan roturas en la línea submarina. Dentro de nuestro programa, con los buzos nuestros de la Autoridad, se reemplazan cada dos años. Le toca reemplazarse ahora, ya que estas se tapan con corales y algunas sufren accidentes con embarcaciones y se van a reemplazar ahora en los próximos meses”.

“También existe otro proyecto que es el reemplazo de esa línea que tuvo rotura, vamos a hacer un proyecto para relocalizarla por carretera porque ahora mismo está en un lugar de difícil acceso en la isla municipio. El proyecto de llevarla por carretera nos da la oportunidad de visualizar mejor si hay una rotura y atacar más rápido cualquier avería que tengamos. Esto impactaría a ambas islas porque es la tubería que lleva agua a ambas islas municipio”, detalló el ingeniero Rosario.