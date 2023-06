Tras los retos que marcaron los pasados años escolares -impactados con el embate de huracanes, terremotos y la paralización social a causa de la pandemia- fueron muchos los adolescentes que resultaron afectados académicamente, pero que ahora tienen una nueva oportunidad a través de programas como Politécnico Amigó, una iniciativa en la que, además de completar grados secundarios y desarrollar destrezas vocacionales, los alumnos recuperan la confianza en sí mismos y comprenden que no hay metas pequeñas cuando se trabaja con enfoque y voluntad.

Y entre los que pueden dar fe de lo extraordinario que es el programa gratuito -dirigido a jóvenes de 16 a 21 años que no hayan terminado el duodécimo grado- se destaca el joven Bryan Sánchez Monserrate, quien se matriculó en el proyecto y logró graduarse en 2014.

Bryan -quien culminó el duodécimo grado con alto honor- fue un estudiante destacado de los cursos vocacionales de computadoras y ensamblaje y reparación de computadoras.

Durante los pasados 24 años se han atendido a 2,504 estudiantes. ( Suministrada )

“Cuando yo me matriculé en el Politécnico Amigó no sabía qué hacer en mi vida. Nunca había tratado de sacar buenas notas en la escuela. Las clases de ciencia, matemáticas y el curso de ensamblaje y reparación de computadoras me ayudaron a expandir mi mente. Comencé a sacar A en las clases y pensé que lo iba a lograr”, destacó el joven a un boletín de la organización.

La historia de éxito de Bryan se extendió a un periodo universitario como estudiante del Departamento de Química en la Universidad Ana G. Méndez. Actualmente, prosigue estudios doctorales, totalmente becado, en Stony Brook University, en Nueva York.

“Estoy muy agradecido por toda la ayuda que me brindaron en el Politécnico Amigó, porque me ayudaron a creer en mí y ver mi potencial cuando más lo necesitaba... todo el mundo merece una oportunidad que le permita ser un miembro productivo en la comunidad”, subrayó Bryan, quien le aconseja a los jóvenes de nuevo ingreso a continuar adelante “porque son más fuertes de lo que piensan y que confíen que van a lograr sus metas si se enfocan”.

Entre las destrezas a desarrollar está la de Pet Grooming. ( Suministrada )

Según explicó a Primera Hora la directora ejecutiva de Politécnico Amigó, Yaritza Simons, la organización es una sin fines de lucro que desde el 1999 ofrece una alternativa educativa gratuita a jóvenes de ambos sexos que están fuera de la escuelas o riesgo de fracaso escolar. Durante los pasados 24 años se han atendido a 2,504 estudiantes.

“En Politécnico Amigó lograrás completar tus metas académicas, mientras desarrollas destrezas en: Refrigeración y Aire Acondicionado, Computadora, Barbería, Reparación y Ensamblaje de Computadoras, Pet Grooming, Electricidad y Belleza Integral (técnica de uñas, maquillaje y extensiones de pestañas)”, explicó Simons.

La dinámica consiste en que los beneficiarios completen su preparación académica de séptimo a duodécimo grado y otros programas vocacionales que los prepare para el mundo laboral o les despierte curiosidad por continuar estudios universitarios en áreas de interés.

Electricidad es otro de los cursos a completar. ( Suministrada )

“Muchos de los jóvenes que han ingresado en los últimos años se vieron afectados por la pandemia... algunos dejaron de estudiar en plena crisis y ese reinicio escolar se les ha hecho bien difícil. Precisamente, a esos son los que queremos atraer. Queremos mostrarle que sí hay alternativas”, expuso Simons.

Algo importante dentro del proyecto es que cuenta con servicios de consejería psicológica, trabajo social y formación de carácter para animar a los jóvenes y evitar que se frustren en el proceso académico. Otro atractivo del programa es que fomenta la atención individualizada al estudiante y se hacen acomodos razonables en los casos que amerite. Aparte, el catálogo de ofrecimientos incluye tutorías.

Mediante encuestas internas se ha determinado que el 70% de los jóvenes que alguna vez manifestaron que no les gustaba la escuela han continuado estudios post secundarios ya sea en universidades o grados técnicos. Y de la población general, un 30% se inicia al mundo laboral relacionado al área vocacional que seleccionó.

El Politécnico Amigó también está a la vanguardia en el campo de la belleza. ( Suministrada )

Por lo pronto, en Politécnico Amigó están de plácemes, pues el próximo grupo a graduarse consta de 23 estudiantes que recuperaron la confianza en sí mismos y tienen metas claras establecidas.

Los interesados en formar parte de Politécnico Amigó deben llamar al (787) 725-2059 o al (787) 722-3436, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., para orientación y examen de admisión.

Actualmente, están en proceso de admisión para el trimestre de julio a septiembre 2023.

También, pueden buscar información a través de la página de Facebook: http://www.facebook.com/politecnicoamigo, Instagram/politecnicoamigo o al correo electrónico: www.politecnicoamigopr@gmail.com.