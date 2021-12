El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, expresó su pesar por el fallecimiento del locutor y productor ponceño Edwin Lespier Colón, mejor conocido como ‘El Francés’, quien deja un legado valioso en el sur de Puerto Rico al haber dedicado su vida a la radio ponceña y ser mentor de muchos, por lo que decretó tres días de duelo en la Ciudad Señorial, a partir del próximo lunes, 20 de diciembre, cuando las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones municipales.

Lespier Colón, quien falleció el pasado viernes tras sufrir un accidente en su hogar, se destacó por su labor en administrar el control maestro para las emisoras de radio WISO, WLEO, WPRP por más de 50 años. Igualmente, el comunicador se distinguió por producir y animar programas dedicados a la música autóctona desde el sur de la Isla.

Este se había retirado recientemente, pero albergaba en su corazón un proyecto radial que según indicó su viuda, Sarita Domínguez, ella lo hará realidad para honrar su legado.

“Estoy muy triste por la pérdida de mi amigo. Yo conocí a Edwin cuando yo apenas tenía 16 años y los primeros cinco dólares que me gané en mi vida, me los gané en la radio. Yo trabajaba en Radio WISO y allí estaba Edwin. Además de apreciar su humildad, pude aprender de él y disfrutar su amistad. Aquellos que somos seguidores de la radio, lo vamos a extrañar. Cuando nos encontrábamos, recordábamos juntos nuestros inicios, y la evolución de la radio. Y a partir del lunes, en el Municipio de Ponce decretamos tres días de duelo por nuestro amigo, hermano, y lo que representó para la radio ponceña Edwin Lespier. A la familia, a su esposa Sarita, van nuestras condolencias y que sepan que tanto el pueblo de Ponce como yo, guardamos tantos recuerdos bonitos de un hombre que era un apasionado y vivía para la radio ponceña, que es la mejor no solo de Puerto Rico sino del mundo, porque hemos dado cátedra de lo que es hacer buena radio. Edwin va a vivir en el corazón de los ponceños, y lo vamos a recordar por lo que fue y lo que hizo por la radio, porque su vida fue la radio”, manifestó el ejecutivo municipal.

Los restos mortales de Lespier Colón serán expuestos mañana, domingo, en la Funeraria Jackie Oliver ubicada en la avenida Las Américas, desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., informó Domínguez.

Se realizará un acto ecuménico en capilla ardiente a las 7:00 p.m. Al concluir el velatorio, su cuerpo será retirado para cremación, tal cual fue su voluntad, según se indicó.