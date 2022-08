Las personas con alto nivel de sobrepeso u obesidad mórbida de Ponce y la zona sur de Puerto Rico podrán contar desde hoy con una ambulancia bariátrica especializada para dar servicios a personas con esas condiciones.

La ambulancia cuenta con una camilla y equipo que le permiten levantar hasta mil libras de peso. Además, está diseñada para contar con mayor espacio en el interior, de manera que tanto el paciente como el paramédico puedan moverse con mayor comodidad. Esas adaptaciones protegen no solo el bienestar de los pacientes, sino también protegen a los paramédicos de posibles lesiones al intentar mover a pacientes con tanto peso sin el equipo necesario para eso.

Gracias a esa tecnología, se espera que las personas con obesidad mórbida no tengan que recurrir a grúas y otros aparatos similares para poder ser transportados a un hospital, como ha ocurrido en el pasado.

El joven Ismael Vega y la paramédico Maritza Román muestran el interior del vehículo. ( Osman Pérez Méndez )

“Hoy, como doctor en medicina y como alcalde, me place informarles que somos el primer municipio en contar con este sofisticado equipo médico”, afirmó el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, al presentar la ambulancia. “Añadir esta ambulancia a los equipos de nuestra oficina para Manejo de Emergencias significa que podemos atender a pacientes quienes de otra manera no podrían recibir ese servicio. Cuando se trata de salud, todos los ciudadanos tienen derecho a recibir la misma atención, sin importar sus circunstancias. Se trata de la seguridad y el bienestar de salud de algunas personas que tienen condiciones como obesidad mórbida o problemas de sobrepeso que no se pueden movilizar”.

“Esta es una camilla inteligente, que se ajusta a las necesidades conforme al paciente que debamos trasladar. Al ser eléctrica, protege también a los paramédicos”, destacó, Jorge Mercado, director de la Oficina Municipal para Manejo de Emergencias (OMME) de Ponce.

Según se informó, la ambulancia bariátrica se adquirió con una inversión de $189,200, y es la primera de un grupo de cinco que esperan tener en la OMME.

Irizarry acotó que, gracias a este tipo de ambulancia, se evitaría los escenarios habituales de que “los pacientes se quedan en la casa, se complican, fallecen, porque no hay manera que se puedan transportar de una manera segura a un hospital”.

Al momento no existe un censo de cuántas pacientes con condiciones de sobrepeso existen en el municipio de Ponce o la zona sur, pero el alcalde indició que harían un censo para saber exactamente cuántos son y donde viven de manera que se les pueda brindar el servicio de ambulancia cuando así lo requieran.