El municipio Autónomo de Ponce anunció la conmemoración del 17mo aniversario del fallecimiento de Rafael “Churumba” Cordero Santiago con un tributo que se realizará mañana domingo en el panteón nacional Román Baldorioty de Castro.

Se informó que aunque no habrá acto protocolar para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos por motivo del COVID-19, aquellas personas que deseen rendir honor y tributo al fenecido alcalde podrán hacerlo ya que el panteón estará abierto hasta las 3:00 de la tarde.

El alcalde Luis M. Irizarry Pabón estará rindiendo sus respetos a las 9:00 a.m. junto a Mara Cordero Velasco, hija del legendario alcalde.

“A 17 años del fallecimiento del eterno alcalde Rafael Cordero Santiago, nuestra ciudad no lo olvida y siempre recuerda su legado. Churumba fue un alcalde que se ganó el respeto de todos los puertorriqueños, incluyendo aquellos que no seguían su ideología política. Su vida estuvo intrínsecamente ligada al renacer del espíritu ponceñista (...). Por eso, aún le llaman y recuerdan como el ‘León Mayor’. Es por eso, que estaré rindiendo honor a un gran amigo y compañero, como lo he hecho durante todos estos años”, acotó el alcalde Irizarry Pabón.