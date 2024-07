De la Perla del Sur a la capital del Estado del Aloha.

Un chico de siete años consiguió el pase para ser el primer niño puertorriqueño en clasificar para el Pokémon Video Game Championship, que se celebrará desde el 16 al 18 de agosto en Honolulu, Hawái.

Sin embargo, familiares y amigos piden al pueblo puertorriqueño una mano amiga para cubrir los gastos de viaje y estadía de esta gran hazaña.

Khristian Sepúlveda, originario de Ponce, tendrá la oportunidad de representarnos en la categoría junior de la prestigiosa competencia tras ganar varios torneos que se realizaron a nivel nacional, logrando acumular 580 puntos de campeonato y colocándose entre los 16 mejores entrenadores a nivel regional y los primeros 52 a nivel mundial.

“El nene fue ganador de 13 torneos, incluyendo el torneo más importante, que es el evento especial que se celebró en las facilidades de Dewey University de Carolina en abril, donde nos dimos cita junto a decenas de niños de Estados Unidos para esta competencia donde se podía acumular más puntos. Gracias a Dios, Khristian salió victorioso”, explicó Jorge Sepúlveda, padre del muchacho.

Si quiere ayudar a realizar el sueño de Khristian como entrenador Pokémon boricua, puede realizar un donativo a la aplicación ATH Móvil, enviando al (787) 243-3952. ( Suministrada )

El orgulloso progenitor expuso que, para clasificar en la mundial que se lleva realizando por 15 años bajo el programa “Play! Pokémon” de The Pokémon Company International, el jugador necesita obtener 300 puntos o más en estos encuentros, que también se extendieron a otros municipios como Aguadilla, Hatillo, Caguas y Juana Díaz.

“A pesar de que el nene tenía los puntos acumulados desde su victoria en ese evento especial, no fue hasta finales de junio (que llegó la confirmación), por lo que no nos dio tiempo para hacer arreglos, había mucha incertidumbre, y el viaje hacia Hawái es costoso, y la comida es costosa, así que recurrimos a solicitar la ayuda del pueblo para ver si puedo cumplir su sueño”, indicó, asegurando que el joven entrenador Pokémon está muy optimista por este viaje.

“El muchacho dice que quiere que mamá y papá lo acompañen porque ‘yo sé que voy a ganar ese torneo, y quiero compartir el momento (con ellos)’, eso es lo que él le dice a todo el mundo”, sostuvo.

Para Sepúlveda, aun cuando ayudar a su crío a transportarlo para estos eventos pueda parecer, para algunos, un acto sacrificado, este aseguró que el pequeño se lo merece, dado que siempre está enfocado en sus estudios y dedica parte de su tiempo a jugar fútbol y baloncesto con sus compañeros.

“Él no está pega’o todo el tiempo a la consola, pero el muchacho tiene otros ‘hobbies’, él es un niño bien disciplinado con sus responsabilidades. Incluso, lo he visto llorar cuando algún material de clase no lo entiende, pero él no se rinde, se queda ahí hasta que se lo aprende”, expresó el padre.

