Una nueva alianza surgida de intereses comunes en favor de mascotas y animales silvestres espera aprovechar el empuje de las redes sociales para brindar apoyo y nuevas posibilidades a un santuario y un centro de conservación de animales.

Hábitat es una colaboración entre tres entidades que gozan todas de amplio reconocimiento: el blog de viajes Mochileando, el Santuario de Animales San Francisco de Asís y el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe.

La iniciativa del proyecto Hábitat, explicó Wilson Santiago, surge del deseo de contar con más proyectos en Puerto Rico de parte de la Fundación Mochileando, entidad surgida luego del paso del huracán María y que ha estado involucrada en diversos proyectos en la Isla y en otros países como Tanzania, Bahamas, Nicaragua, Honduras y Haití

PUBLICIDAD

“Lo que queremos es que la Fundación se pueda involucrar y hacer alianzas con otras entidades que están trabajando a favor del bienestar animal, y que nosotros podamos ser facilitadores, o un canal de comunicación, para utilizar nuestras plataformas y que se pueda llevar un mensaje de concientización, que se puedan allegar fondos a estas organizaciones, o que podamos colaborar en las tareas y los esfuerzos que necesitan llevarse a cabo en el día a día de estas organizaciones”, comentó Santiago.

Específicamente, detalló que la colaboración con el Santuario va dirigida a poner a su disposición el portal de Mochileando para que sus usuarios se puedan unir de una manera rápida y sencilla al programa de SASFA para “darles pon” a mascotas adoptadas que necesitan ser transportadas a sus nuevos hogares.

“Ellos necesitan normalmente pon para las mascotas, para las adopciones en Estados Unidos, y a veces es difícil conseguir las personas que le puedan dar pon. Nosotros tenemos la plataforma de viajeros más grande de Puerto Rico, lo que vamos a hacer es poner a su disposición nuestra plataforma. Creamos una interfase y los viajeros cuando decidan viajar a los Estados Unidos van a poder entrar a nuestra página y encontrar los perritos y gatitos que necesitan pon, y solicitar para ellos darles el pon y llevarlos”, comentó el conocido viajero y amante de los animales.

Mientras, la colaboración con el Centro de Conservación de Manatíes se enfocará en dos elementos principales: “la educación a través de nuestras plataformas sobre la conservación de los manatíes y las diferentes especies que se tratan en el centro, y poder hacer allegar fondos al centro que puedan contribuir a la operación del mismo”.

PUBLICIDAD

El doctor Antonio Mignucci, del Centro de Conservación de Manatíes, resaltó la importancia de alianzas como Hábitat, “para poder ser efectivos y eficientes en el trabajo de conservación con vida silvestre y también con mascotas”.

“No lo podemos hacer solos, no lo puede hacer el gobierno solo y tampoco el tercer sector lo puede hacer solo. Así que estas alianzas son de extrema importancia para que entonces juntos podamos hacer la diferencia y también incentivar a que mucha más gente se involucre en la conservación de la vida silvestre y las mascotas”, afirmó Mignucci, agregando que “lo más que nos hace falta es concientización” en este mundo en que la mayoría de las personas están envueltas en sus propios asuntos y sus actividades y “a veces se olvidan un poquito ser empáticos con la naturaleza y las otras formas de vida”.

Por su parte, la presidenta de SASFA, Dellymar Bernal, sostuvo que con la iniciativa Hábitat esperan “poder llegar a más lugares, poder impactar más localidades para poder lograr viajes para nuestros animalitos, y así esperamos expandir el programa de ‘Colitas Viajeras’ a más destinos, cosa que podamos salvar la vida de ellos y los otros que están en las calles esperando por una ayuda”.

El doctor Antonio Mignucci, del Centro de Conservación de Manatíes, resaltó la importancia de alianzas como Hábitat, “para poder ser efectivos y eficientes en el trabajo de conservación con vida silvestre y también con mascotas”. (Archivo) ( Juan Luis Martínez Pérez )

Bernal añadió que esto también es una oportunidad para aquellas personas que quieren ayudar, pero por diversas razones no consiguen hacerlo.

“A veces las personas dicen pues no puedo ayudar porque no tengo el espacio, no tengo el tiempo. Y una forma bien sencilla de ayudarnos es siendo un angelito viajero, dándole pon a nuestros chicos. Es bien sencillo, nosotros te llevamos la mascota al aeropuerto, la otra organización o el adoptante lo recogen en tu destino final, y es una forma en la que usted le da alas de amor y le da una nueva oportunidad a ese animalito. Usted no siente solo durante el viaje, está acompañado, se entretiene. Así que es una gran oportunidad para que todos los que han deseado ayudar de alguna forma u otra puedan tener la experiencia”, afirmó la directora de SASFA.

PUBLICIDAD

“Y ahora va a ser mucho más fácil con Hábitat. Lo importante es que la persona nos dé 48 horas antes de viajar, se conecte a nuestra página, porque van a estar todos los perfiles actualizados de las mascotas que necesitan viajar y simplemente lo que tienes que hacer es hundir un botón, llenar tu información, y le va a llegar directo al centro y el centro se va a comunicar contigo. Es un proceso rápido, sencillo, fácil. Y teniendo en cuenta que son miles de puertorriqueños que viajan a diario, es una oportunidad que tienes ahí”, agregó Santiago.

El conocido viajero, un apasionado de los animales que incluso tiene una finca con varias vacas y ovejas aseguró sentirse “bien pompea’o” con el proyecto y agregó que es “una manera de concientizar también a las personas que las plataformas que tenemos un gran alcance, también debemos de tener un compromiso social con las iniciativas y los proyectos que nos afectan en nuestro diario vivir”.

“Siento que es una obligación moral de nuestra parte como compañía trasmitirles a las personas que, si viajar no nos sensibiliza y no nos hace comprometernos con los proyectos sociales que están a nuestro alrededor, pues probablemente viajar no está logrando el efecto que debería lograr en nosotros. Así que para mí esto es parte del proyecto comunitario y del compromiso que debería tener una marca que tiene un alcance mayor”, aseveró Santiago.

El doctor Mignucci alabó la iniciativa Hábitat y agregó que permite “viabilizar que organizaciones más pequeñas puedan alcanzar sus metas”, en el caso de SASFA para trasladar los animales, y el del Centro de Conservación “para poder admitir fauna silvestre que necesita ayuda y poderle proveer el cuidado veterinario que es bastante complicado cuando se trata de vida silvestre”.

PUBLICIDAD

Mignucci reiteró que crear consciencia y educar sobre la vida silvestre es fundamental para ayudarla a cuidarla, y recordó que, en el caso de los manatíes, algo tan sencillo como usar gafas polarizadas al navegar permite ver mejor y evitar tortugas y manatíes. De igual forma, navegar a baja velocidad en áreas de manatíes ayuda considerablemente a evitar colisiones con esos mamíferos marinos.

Por otro lado, el científico destacó que la colaboración de Hábitat serviría de “ente multiplicador” para ayudar al funcionamiento del Centro de Conservación que, además de los manatíes, se está ocupando de ayudar al rescate y recuperación de un sinnúmero de otras especies silvestres. La situación es todavía más difícil desde que el Zoológico de Mayagüez cerró y dejó de ofrecer servicios veterinarios a la vida silvestre.

El centro necesita un presupuesto de $500,000 para operar, parte de lo cual recibe de donativos corporativos y la Universidad Interamericana. “Pero hay que levantar dinero para comprar medicinas. Cuando no existen esos fondos y no hay las medicinas o los equipos necesarios de incubadoras para atender, por ejemplo, las aves, pues entonces tenemos que referirlas a otros sitios”, comentó, agregando que esa situación la están padeciendo actualmente, y están limitados a atender solo aves marinas, mientras que las terrestres, como guaraguaos, búhos, falcones, tienen que referirlas al Parque de las Ciencias o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Mientras, en el Santuario, institución que no practica la eutanasia y que actualmente acoge a sobre 250 perros y gatos, también encaran grandes dificultades por las limitaciones de espacio y la gran cantidad de animales abandonados. Es por eso que Bernal considera la iniciativa de Mochileando y la ayuda esperan recibir a través de la misma como “una gran bendición”.

PUBLICIDAD

“En el pasado año ha aumentado mucho los animalitos que estamos enviando a través de cabina, debido a que las adopciones locales han mermado. Y nuestros satos son reconocidos en Estados Unidos por su simpatía, su personalidad, su buen sistema inmunológico porque resisten muchas enfermedades. Tenemos muchas personas que hacen adopciones privadas y tenemos acuerdos colaborativos con otras organizaciones en Estados Unidos, y siempre estamos buscando personas que nos ayuden con las ‘Colitas Viajeras’”, comentó Bernal. “Y gracias a Will (Santiago) vamos a poder allegar el mensaje a más personas para que se unan a nuestro esfuerzo, y esto va a traer una reacción en cadena, más animalitos pueden viajar, más animalitos podemos rescatar de las calles y ayudar, así que más vidas vamos a poder salvar”.

Agregó que “en las últimas dos semanas ha sido bien intenso, con rescates de emergencia, abandono. El lunes pasado nos tiraron cuatro cachorros por encima de la verja, nos dejaron un gatito con una herida totalmente infectada, nos tiraron otro perrito el lunes. Así que es constante. Hoy mismo vamos a llevar cinco que viajan y regresamos con cuatro que vamos a ayudar. Así que nuestra matemática termina en números rojos. Pero el espacio que se abre al poder enviar los cachorritos o los gatitos, pues nos permite ayudar a otros”.