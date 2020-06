Líderes populares, ex comisionados electorales de esa colectividad y tres ex secretarios de Justicia pidieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no firme el proyecto de enmiendas al Código Electoral que ya completó el trámite legislativo y que está en vías de ser enviado para su firma a La Fortaleza.

Con cartelones en repudio al proyecto de ley, bajo un fuerte calor y con mascarillas, los manifestantes, se congregaron poco después del mediodía en la rebautizada Calle La Resistencia.

El ex secretario de Justicia, César Miranda dijo que la polémica medida, que se aprobó en Cámara y Senado con el amplio rechazo de las minorías legislativas, coloca a la gobernadora en una posición insalvable de un potencial conflicto ético.

“Siendo la gobernadora una candidata directamente, por la medida hay que evitar a toda costa ventajas propias o impresión de ventajas indebidas. Salvo causa mayor, que aquí no la hay, ella debe evitar colocarse en posición de conflicto de intereses”, expresó Miranda, quien participó de la manifestación junto los también ex secretarios de Justicia, Carlos Ríos y Luis Sánchez Betances.

“Creo que es injusto que la lleven a esta posición de que ella aspire en medio de una decisión de su partido. Esto no tiene sentido democrático. Le hacemos un llamado a que no ceda”, sostuvo Miranda.

Reconoció que el sistema electoral del País debe ser modernizado, pero cuestionó la prisa para hacerlo en medio del proceso propio proceso eleccionario. “Vamos a hacerlo de enero en adelante”, dijo para agregar que desde 1982 el proceso electoral en el País se ha regido “por consenso” y que el sistema puertorriqueño ha servido de modelo en países de Centro y Sur América.

“Todo proyecto electoral requiere especial deferencia al electorado por su propia naturaleza. Cuando un proyecto electoral se hace en medio de un proceso electoral las cautelas de proceso limpio aumentan vertiginosamete”, dijo Miranda al tiempo que sostuvo que la gobernadora “no debe firmar la medida”.

“Hacemos un llamado a la gobernadora a que cumpla con su palabra de no firmar un proyecto de cambios en medio de una competencia electoral”, exclamó por su parte, el ex comisionado electoral y ex alcalde de San Juan, Héctor Luis Avevedo, quien convocó la protesta.

“Ella radicó una candidatura a la gobernación desde 2019, es parte de estas elecciones, es candidata primarista y no puede ponerse en unas condiciones de tener o aparentar ventajas”, sostuvo Acevedo. Dijo que ahora “más que nunca no debe firmar este proyecto porque ella “es beneficiara, cómplice o víctima” de lo que firma.

El ex comisionado electoral dijo que “gane el que tenga los votos limpios, pero no pueden traer gente de afuera (a ejercer el sufragio el martes 6 de noviembre)". “Con esta ley Gigi Fernández no tiene que vivir aquí para votar”, expresó al criticar que se amplíe el voto ausente y que se elimine el derecho del elector a que le cuenten su voto por nominación directa (write in) exigiendo el nombre completo del candidato seleccionado, entre otras de las modificaciones.

El abogado José Alfredo Hernández Mayoral indicó, en expresiones escritas, que cambiar la definición de domicilio electoral y quitar el requisito de la tarjeta electoral para el voto ausente “se percibe como una invitación al fraude electoral”.

“Los que no viven aquí deben votar donde viven y no decidir nuestras elecciones. El que se prohíba siquiera preguntarles es un precedente nunca visto y un atentado contra la limpieza que debe presidir nuestros proceso democráticos”, sostuvo Hernández Mayoral.

En la manifestación participaron el senador y aspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia y la senadora y aspirante a la alcaldía de San Juan, Rossana López León. Esta cargaba un cartelón con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado que decía: “Código electoral=fraude”. También asistieron otros aspirantes primaristas a puestos en la Legislatura como el aspirante al Senado, Samuel González.