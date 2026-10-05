Sabe a mangó, no deja olor y cabe en el bolsillo: los vapes (cigarrillos electrónicos) cada vez seducen más a los adolescentes en Puerto Rico.

Las estadísticas son preocupantes. Uno de cada cinco estudiantes de séptimo a duodécimo grado los utiliza. Incluso, el 4.6 % de los de sexto grado también lo hace.

“Es alarmante”, sostuvo Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), agencia que realizó el estudio.

Los resultados también revelaron que esta práctica atrae más a las féminas que a los varones.

Comúnmente, existen tres tipos: los que solo contienen sabores, los de nicotina y los de cannabis (THC o CBD).

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Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). ( Suministrada )

Desde el 2021, la Ley 42 prohíbe su venta a menores de 21 años.

¿Por qué seduce tanto a los adolescentes?

Según los expertos, este fenómeno fascina a los jóvenes porque representa lo contrario de los cigarrillos tradicionales.

Tecnológicos y modernos: si bien los cigarrillos cargan con un estigma social, estos aparatos están disponibles en una diversidad de diseños. Desde los que apelan a los sentidos, con colores y formas llamativas, hasta los más discretos, con formas de bolígrafo o memorias USB. No deja peste: el humo generado por los vapes “no es invasivo, no crea olor”, por lo que puede usarse en lugares públicos, indicó Oliver Franco. Saben rico: uno de sus atractivos es la variedad de sabores disponibles, como frutas, menta y algodón de azúcar. Están de moda: algunos influencers, en redes sociales como TikTok, han popularizado su uso.

“Les crea sentido de pertenencia y de estar a la moda. Además de la presión de pares, se sienten aceptados”, puntualizó la psicóloga clínica.

Se sienten bien: los jóvenes suelen vapear para manejar el estrés, la ansiedad o la depresión, apuntan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué daños les provoca?

Sin embargo, existen riesgos graves para la salud de los adolescentes que practican el vaping.

Problemas pulmonares: “Irrita los bronquios, los pulmones y todo el tracto nasofaríngeo. Esto crea predisposición a infecciones pulmonares”, advirtió Andrés E. Calvo Díaz, médico internista con subespecialidad en medicina de adicciones.

Además, es dañino para los deportistas, ya que “disminuye la eficacia pulmonar” y, por ende, su rendimiento.

Andrés E. Calvo Díaz, médico internista con subespecialidad en medicina de adicciones. ( Suministrada )

Afecta el neurodesarrollo: la nicotina afecta la parte prefrontal del cerebro, encargada de lo cognitivo, la toma de decisiones y las emociones.

“Hace que sea más lento y afecta cómo maneja, por ejemplo, la concentración”, detalló Calvo Díaz. “Se afecta la amígdala y el circuito de recompensa”.

Entonces, cuando no vapean, se sienten decaídos, no pueden concentrarse, no controlan sus impulsos, tienen problemas de sueño y, en casos severos, presentan síntomas de paranoia.

Cáncer: si bien no queman tabaco, los vapes contienen sustancias químicas que van a los pulmones, lo que aumenta el riesgo de cáncer.

si bien no queman tabaco, los contienen sustancias químicas que van a los pulmones, lo que aumenta el riesgo de cáncer. Adicción: suelen tener porcentajes de nicotina más altos que las cajetillas. “Y la nicotina crea adicción más rápido que otras sustancias”, resaltó el médico asesor de tratamiento para la Assmca.

Lo mismo ocurre en los vaporizadores con THC, donde, al ser “mucho más concentrado [que fumar la flor], el compuesto psicoactivo que llega al cerebro es mucho más alto”, añadió.

Enfermedades crónicas: si se utiliza con frecuencia, podría provocar enfisema o bronquitis.

si se utiliza con frecuencia, podría provocar enfisema o bronquitis. Mal manejo de ansiedad: crean un falso sentido de bienestar. Sin embargo, “no mejora la ansiedad, solo enmascara los síntomas”, enfatizó el experto.

Cambio de estrategia

Ante este panorama, Assmca actualizó sus estrategias de prevención para evitar que, en diez años, estos jóvenes se conviertan en una población enferma que represente una carga para el sistema de salud.

Por ejemplo, se percató de que los estudiantes consideran “irrelevante” la información brindada por adultos. Así que reclutará a jóvenes para lleven el mensaje de prevención.