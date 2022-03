En momentos que el Departamento de Hacienda ha desembolsado unos $766,474,940 en reintegros, muchos contribuyentes que ya llenaron su planilla aún esperan por ese dinero.

Esta fue una de las cientos de dudas y preguntas que nuestros lectores comentaron en una transmisión en vivo con Vivian López, especialista en contribuciones de la agencia.

A continuación, algunas de las interrogantes que la funcionaria contestó:

María Isabel: ¿Por qué si mi planilla se radicó y procesó el 16 de febrero aún no ha llegado el reintegro?

Hacienda: Tendríamos que verificar si es que cuando me dice por qué no ha llegado, desconozco si es que ya le aparece en la cuenta de SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas) que tiene pendiente para que se le emita, si es así hay que esperar entonces que salga la emisión de ese reintegro, que debe salir rápido porque se han estado emitiendo muchos reintegros todas las semanas. Si es que todavía no le aparece habría que verificar qué es lo que está sucediendo con la planilla, a veces se cometen errores retrasan el proceso. El contribuyente tiene la responsabilidad de llenar su planilla lo mejor posible para colaborar en el procesamiento de la misma.

Solimar Santiago: Llené y radiqué mi planilla electrónicamente en SURI. Al momento que radiqué tenía reintegro y luego de procesarla tengo que pagar. ¿Cómo sé cuál fue mi error?

Hacienda: Se supone que le haya llegado una notificación a través de SURI indicándole que hubo un error, pero entre las alternativas que tiene puede escribir a través de asistencia en SURI, entrar a su cuenta de SURI y enviar un mensaje, comunicarse al 787-622-0123 o puede solicitar una cita a través de TurnosPR (hacienda.turnospr.com).

Israel González: Las cartas de error matemático están llegando con la cantidad de cambio matemático en $0.00.

Hacienda: Tendría que verificar qué sucedió porque he visto cartas donde indica cuál es el error matemático, pero si ese caso le indica que es cero, habría que comunicarse al Departamento de Hacienda para poder verificar qué es lo que está sucediendo.

El próximo miércoles, 30 de marzo a las 11:30 de la mañana Hacienda nuevamente estará en vivo con Primera Hora para responder tus preguntas y explicar cómo llenar la planilla cuando se trabaja por servicios profesionales.