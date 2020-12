El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, dijo que se detectaron irregularidades en los votos adelantados para la alcaldía de Culebra.

Cruz estableció que, tras investigaciones de su oficina, se encontraron irregularidades que constan de electores inscritos en otras jurisdicciones, solicitudes de voto por correo que llegan a una misma dirección postal, entre otras. Sostuvo que los hallazgos pudieran haber influido en los resultados que, al día de hoy, mantienen al actual alcalde, William I. Solís, perdiendo la poltrona municipal por dos votos.

“Culebra representa el mejor ejemplo de la aprobación de un código electoral diseñado para permitir un voto fraudulento. Ahora, un elector puede solicitar el voto adelantado en su modalidad ausente sin ninguna explicación”, denunció el comisionado electoral del PPD.

“En Culebra se detectaron cuatro casos de cuatro electores que, viviendo en el mismo Culebra, piden que su papeleta sea enviada a esa dirección y la persona que aparece como dueño, o maneja o tiene control de ese apartado no tiene ningún vínculo con esos cuatro electores”, explicó el comisionado.

Otra de las presuntas irregularidades denunciadas por el funcionario fue en el caso de “un elector que vive y publica en las redes sociales que hace años reside en los Estados Unidos”. Este elector, aseguró Cruz, solicitó voto adelantado, versión correo a una dirección de familiares en el mismo municipio de Culebra. “Él pudo haber pedido voto ausente, porque usted no tiene que justificar por qué manda a pedir la papeleta para que le llegue a la Florida o a Texas. Este elector pudiendo pedir el voto ausente, pide el voto adelantado versión correo para que la papeleta llegue a una dirección donde también reciben las papeletas su señora madre y su hermana”, detalló.

El tercer hallazgo denunciado por Cruz se trató del voto adelantado por correo registrado para votar en otra jurisdicción. “Estas personas votaron en Estados Unidos y la Comisión, por el contrario, les envió las papeletas de Puerto Rico y de Culebra y pudieron ejercer el derecho al voto, cuatro electores. Es el voto adelantado ausente. Este código electoral permite que un elector que esta fuera de Puerto Rico ya no tiene que justificar porque está fuera de Puerto Rico y puede pedir, no importa qué, que le envíen las papeletas a cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Todos estos electores solicitaron el voto ausente sin ninguna justificación y son electores que no están domiciliados desde hace años en Culebra”, sostuvo. “

Bajo el código anterior estas personas tendrían que justificar que eran estudiantes, militares, trabajadores de embajadas, trabajadores agrícolas. Ya no, estos electores desde la comodidad de su casa en Texas o en la Florida, que es donde más detectamos (casos), les enviamos las papeletas y basta con que ellos digan que dentro de su corazón, algún día, vendrán a Culebra”, señaló Cruz.

Por su parte, el alcalde de Culebra dijo que ya hizo un referido al Departamento de Justicia para asegurar la democracia en el Isla Municipio. “Aunque nosotros no revalidemos en estas elecciones, vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias. Vamos a establecer en Culebra que la democracia se cumpla y las leyes electorales porque en Culebra hemos sido pioneros en las recusaciones históricamente. Desde el 2012 que yo entré, hemos establecido las recusaciones, lamentablemente por la pandemia no se hicieron unos procesos de recusaciones, pero muchos de estos votos se aprobaron a través de JAVAA posterior a la fecha de recusación”, denunció Solís.