Con discurso enérgico, que apeló tanto a populares como a personas simpatizantes de otros partidos y sin afiliación política, el candidato a la gobernación de Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, se dirigió en Mayagüez a los centenares de simpatizantes que le acompañaban en una caravana desde Arecibo, y que le aguardaban en esa ciudad que ha sido un tradicional bastión de La Pava.

Rodeado por su familia inmediata, Ortiz recordó sus orígenes humildes, incluyendo su educación en escuela pública, así como el “camino de muchos retos, muchos sacrificios… con todas las apuestas en contra” que tuvo que recorrer antes de llegar a ser presidente del PPD y aspirante a gobernador.

PUBLICIDAD

Tras establecer que “Puerto Rico necesita un cambio urgente y verdadero”, arremetió contra la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, y el candidato de la Alizanza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, asegurando que la primera representa “el gobierno de los amigos, de la Ley 7, de la corrupción en Educación y en tantas otras agencias de gobierno”, y el segundo representa “un camino de independencia, un camino radical que se aleja de los postulados y los valores que tenemos los puertorriqueños, atenta contra nuestra relación con los Estados Unidos y nuestra estabilidad económica”.

En contraste, aseguró que su propuesta, es la correcta “para hacer los cambios verdaderos en nuestro gobierno, y sí, dentro de nuestro propio Partido Popular”.

En particular destacó un puñado de aspectos de esa agenda que propone, como la cancelación del contrato de LUMA, un “programa para darle cuidadores y cuidadoras a 25,000 familias”, la despolitización y descentralización del Departamento de Educación, mejores salarios para retener a profesionales de la salud y “sobre todo, un compromiso inquebrantable con erradicar la corrupción”.

“Esa encomienda que ustedes me van a dar (la gobernación) será el honor más grande de mi vida y lo voy a hacer con la misma fuerza, con la misma entereza, con la misma integridad con la que me he conducido toda mi vida hasta el día de hoy”, insistió Ortiz al cierre de su discurso.

Antes de su discurso, cientos de simpatizantes populares se habían dado cita a lo largo de la PR-2, desde Arecibo a Mayagüez, para respaldar a Ortiz.

PUBLICIDAD

Jorge M. Quiñones Román afirmó que “creo en el PPD, me convence Jesús Manuel” y además quiere “salir de las caras viejas que tenemos en el PNP, porque todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, y nada ha cambiado”.

Agregó que, además de apoyar a Ortiz, también estaba respaldando “a nuestro alcalde (de Aguadilla) Julio Roldán, que es un excelente alcalde y un hombre de pueblo que se ha ganado a la ciudadanía”.

Mientras, Reinaldo Pérez Corchado, quien también se había asomado a la ruta de la caravana popular, y aguarda al borde de la vía en su silla de ruedas, también dijo respaldar “a nuestro alcalde (Roldán) para que se quede cuatro años más con su asamblea”, y “a nuestro gallito Jesús Manuel Ortiz”.

“Y no queremos más de lo mismo, que son 22 años bajo este gobierno dándonos cantazos, las mismas caras, y ellos dicen que son caras nuevas, pero de nuevo no tienen absolutamente nada”, afirmó.

Asimismo, Onix Alejando, joven que habló a nombre de la familia Jiménez Blas, expresó su respaldo al PPD, asegurando que “he leído la plataforma de gobierno de Jesús Manuel y del Partido Popular, y entiendo que es la mejor plataforma de gobierno y la que nos va a ayudar a mejorar nuestra situación económica, nuestra batalla contra la corrupción, vamos a sacar a LUMA, vamos a mejorar nuestro sistema energético y vamos a buscar a Washington con Pable José (Hernández) mejores ideas de desarrollo económico”.

Mientras, en Mayagüez, Gretal Santana aseguró estar “apoyando a Jorge Ramos, que es nuestro alcalde de la ciudad de Mayagüez, y estamos con él porque está trabajando por su gente y por su pueblo”.

PUBLICIDAD

Santana sin embargo, se reservó comentar si respaldaba a algún otro candidato del PPD.

Por su parte, Rafael González afirmó ser “popular, siempre he sido popular. Estoy con el partido siempre”. Agregó respaldar a Ortiz, al alcalde Ramos y “a la plancha que esté, al comisionado residente, y la demás plancha del partido”.

Comentó que “esta persona, la dama (Jenniffer González) lleva en el partido unos años, y ahora como comisionada (residente), no sé cómo ella explica que va a hacer esto y esto, si ella es comisionada que pudo haber hecho cosas, pero ahora si es gobernadora lo va a hacer. No lo entiendo, y no me simpatiza el partido… porque soy colorao”.

Su esposa Eneida González también afirmó respaldar a Ortiz porque “es de los de nosotros, del partido de nosotros”. En cuanto a llamados de último momento a votar por Dalmau, hizo una exhortación “a los populares que voten popular, y los de la Alianza que lo piensen y voten por el popular”.

Sin embargo, no todas las personas que estaban en la concentración popular respaldaban a Ortiz, pues la joven Sharleen, del Colegio de Mayagüez, de la UPR (Universidad de Puerto Rico) llevaba banderas del PIP y un cartel con la imagen de Dalmau, junto a banderas populares. Afirmó que “quiero una patria nueva, que se acabe la corrupción, y que podamos construir el Puerto Rico que todos queremos, y que no nos tengamos que ir, que mi generación no se tenga que ir, que podamos quedarnos aquí”. Agregó que “aunque yo estoy con (el alcalde) Jorge Ramos, mi gobernador es Dalmau”.

Tras su parada en Mayagüez, la caravana popular continuaría su ruta por varios pueblos del suroeste y el sur hasta su parada final en Santa Isabel.