En las primeras reuniones que el grupo de congresistas federales que visitan Puerto Rico para obtener el insumo de las organizaciones políticas en la Isla sobre el borrador de consenso entre legisladores demócratas y republicanos que buscaría definir el estatus, Raúl Grijalva, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, así como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se reunieron con miembros del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño.

La primera fue en oficinas del Senado, de donde los populares no salieron muy entusiasmados al tildar el documento de antidemocrático por no incluir al Estado Libre Asociado, que entienden debe figurar como opción toda vez que ha resultado favorecida por más de 50% del electorado.

La reunión con el PPD no pareció ocurrir en un clima de entendimiento, a juzgar por las expresiones emitidas luego de la misma. Por un lado, los congresistas fueron diplomáticos en sus escuetas expresiones al salir del encuentro, limitándose a decir que fue “una reunión muy constructiva” y “una conversación franca”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, dijo que el grupo congresional no cumplió su palabra al no aceptar una enmienda presentada por la colectividad. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Continuaremos hablando. Obviamente hay posiciones encontradas. Esa es la democracia. Y continuaremos esta conversación”, comentó Velázquez.

“Una conversación franca y necesaria en este proceso. Respeto las opiniones del grupo hoy. Las diferencias, pues seguimos discutiendo”, comentó Grijalva.

Sin embargo, los líderes del PPD, fueron enfáticos en su condena al borrador, toda vez que lo consideran “antidemocrático” por no incluir la opción del ELA.

José Luis Dalmau, presidente del PPD y del Senado de Puerto Rico, afirmó que le hicieron saber a los congresistas que consideran que el borrador “es antidemocrático, ya que le quita el voto a más de la mitad del país, que cree distinto a lo que plantea el borrador”.

Insistió que uno de los argumentos que se trajo es que el pueblo de Puerto Rico, hace más de 70 años, “validó con su voto la relación actual de Commonwealth o Estado Libre Asociado”, y denunció que “no se consultara con nosotros en más de un año” para los dos proyectos que fueron base para este borrador de consenso bipartita.

“Fuimos excluidos de ese proceso, y estamos excluidos de poder votar. La nación que se dice ser la nación de la democracia, excluye, en un proceso antidemocrático, a los que piensan distinto a los otros. Yo respeto a los que creen en la independencia, respeto a los que creen en la libre asociación y respeto a los que creen en la estadidad. Exijo el mismo respeto para nosotros que creemos en el Estado Libre Asociado”, insistió Dalmau.

“Así que, cualquier proceso que excluya el Estado Libre Asociado, nosotros lo vamos a combatir, aquí y en Washington. Que eso no quede duda”, sentenció el líder popular, reiterando la exigencia de que “incluyan el Estado Libre Asociado, bajo las mismas condiciones” que están las otras tres opciones.

Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, condenó que, luego que emplazaran ayer al PPD a presentar una solución, no le aceptara la enmienda presentada, y no cumplieron con su palabra. Agregó que “demostraron que tienen la propuesta cargada para uno de los segmentos”.

En contraste, la reunión con el PIP pareció transcurrir en mejor armonía y tras la misma Grijalva comentó que les habían presentado formalmente propuestas “profesionales, bien pensadas, y obviamente le vamos a dar la consideración necesaria”.

Tras la reunión con los líderes del PIP, los congresistas destacaron que las propuestas que escucharon fueron "profesionales" y "bien pensadas", y que serán debidamente consideradas. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Juan Dalmau, líder del PIP, insistió en que “la píldora venenosa de este proceso es que sea un ‘self executing act’, en donde la estadidad sea autoejecutable. Y nosotros hemos sugerido que, si ese lenguaje permanece, lo que va a ocurrir es que no pase nada... es la fórmula del fracaso, no hay congresista que vaya a apoyar un proyecto así”, pues hay que preguntarse “cuántos miembros del Congreso estarían en disposición de renunciar a su facultad constitucional de incorporar nuevos estados como parte de la nación, abdicando así a su responsabilidad de admitirlo en función de los intereses de Estados Unidos y no a base del interés momentáneo de la población de un territorio”.

Sin embargo, Dalmau resaltó que en el PIP estaban “muy satisfechos con esta reunión”, a la que habían acudido “preparados para presentar nuestras propuestas y nuestras ideas”.

Además del cuestionamiento en contra de que la estadidad sea autoejecutable, el PIP también señaló otras “preguntas fundamentales” que considera deben responderse, entiéndase: “¿Cuáles serían los requisitos en cuanto al uso del idioma inglés para Puerto Rico poder ser admitido?; ¿Cuál sería el porciento mínimo de votos por la estadidad, y de participación electoral, para que el Congreso concluya que existe un consenso suficiente, y en qué circunstancias se requieren votaciones adicionales?; ¿Qué métricas económicas y financieras mínimas deben alcanzarse como condición previa a la admisión?; y por último, asumiendo que el Congreso se inclinara por la admisión de Puerto Rico como estado, ¿qué providencias tomaría el Congreso si en algún momento futuro el pueblo de Puerto Rico, como nacionalidad, como nación, reclamara su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, como ha sido en los casos de Quebec, de Cataluña y de Escocia?”.

Tras la reunión con el PIP, se les preguntó nuevamente a los congresistas sobre el rechazo expresado por líderes del PPD, y si había posibilidades de incluir el ELA, y la legisladora Velázquez fue, una vez más, categórica en que “hemos sido muy claros de que no podemos descolonizar con una fórmula, o una opción, que se encuentre dentro de la cláusula territorial” y reiteró que toda opción que se presente tendrá que ser “no colonial, no territorial”.

En temas relacionados, a preguntas de la prensa, Velázquez indicó que la posible participación de puertorriqueños de la diáspora en el eventual plebiscito para decidir el estatus, no es algo que al momento esté incluido en el proyecto.

Luego de una pausa, el grupo se reunirá con representantes del Movimiento Acción Ciudadana.

Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, ha asegurado que el borrador es un gran logro y representa un avance en favor de la gente de la Isla, y espera llevarlo a votación en la Cámara antes que termine junio.