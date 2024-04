Apr 22 5:01 AM AST- ¡Qué mucho ha llovido! Mucha lluvia cayó en el este de Puerto Rico en la noche, con zonas que vieron más de 3 pulgadas en la vecindad de Loíza y el Viejo San Juan. Una vaguada estará cruzando la región hoy, ¡así que mucho ojo a carreteras inundadas y ríos crecidos! It rained a lot last night! Rainfall affected mainly eastern Puerto Rico, with areas collecting over 3 inches around Loíza and Old San Juan. A surface trough will cross the islands today, so keep an eye for flooded roadways and rivers running high!