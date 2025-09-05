El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios esta tarde debido a los aguaceros que se han desarrollado en las últimas horas.

La advertencia abarca Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto hasta las 4:15 p.m., y Añasco, Las Marías, Mayagüez y San Sebastián hasta las 5:00 p.m.

“Da la vuelta, no te ahogues al encontrarte con carreteras inundadas. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos”, reiteró la agencia.

Este viernes se anticipaba el desarrollo de aguaceros y tronadas por los efectos de una onda tropical en la región del Caribe.

Cabe destacar que esta onda tropical no está relacionada con la Invest 91L, que se encuentra en aguas del Atlántico.