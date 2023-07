El precio de la gasolina lleva una semana en alza y se espera que en los próximos días continúe en ascenso, informó el presidente elector de la Asociación de Detallistas de la Gasolina, Ramón Luis “Monchito” Ortiz.

Aunque las especulaciones apuntan a que pronto el precio de la gasolina regular suba a $1, el líder de los gasolineros señaló que “estamos como el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), que ni lo niego ni lo confirmo”.

Expuso que el mercado de la gasolina es uno de muchas especulaciones y que, en la actualidad, no hay alguna razón particular para que los precios hayan comenzado a dispararse. A modo de ejemplo, expuso que no se observa un recrudecimiento de la guerra en Ucrania o alguna incidencia en el medio oriente que desestabilice el mercado.

No obstante, desde la semana pasada los precios han aumentado.

Según precisó esta mañana el Departamento de Asuntos del Consumidor, el precio de la gasolina regular ronda entre 92.7 a 96.7 centavos, siendo la marca Texaco la más cara. Mientras, la gasolina Premium se encuentra $1.03 a $1.12, siendo también la marca Texaco la más cara.

El diésel, entretanto, ronda 90.7 a 97.7 centavos.

Tabla de precios de la gasolina en bomba publicada por el DACO hoy, 26 de julio. ( Captura )

Ortiz explicó que el precio en bomba de la gasolina depende el día en que la hayan comprado. A modo de ejemplo, señaló que, en su gasolinera cooperativa, ubicada en Bayamón, compró ayer gasolina y tiene el precio de la regular en 93.7. Expuso que, según vio los precios del mercado, hubiese tenido que venderla más costosa si la compra la realizaba hoy, miércoles.

Para Ortiz, “no hay nada super extraordinario de por qué está aumentando” el precio de la gasolina.

“Ahora mismo no hay nada que no sea que la Organización Exportación de Petróleo dijo que iba a reducir la producción en cinco millones de barriles diarios. Siempre si hay mucha oferta y poca demanda, ahí aumenta”, señaló.

Indicó que esta determinación de la organización fue anunciada en junio y no causó mayor aumento del precio de la gasolina. Dijo que, en parte, se debió a que Europa compró gasolina a Rusia.

También dijo que puede estar influyendo el que los estadounidenses tienden a gastar más combustible en verano.

“Están en la calle, porque es el momento de más calor para ellos. Ellos empiezan a pasear. Todo eso puede influenciar también”, manifestó.

El alza del precio de la gasolina no se percibía en la Isla desde el pasado año, cuando la guerra en Ucrania desató el mercado a nivel internacional. El precio de la gasolina regular superó el $1.

Las recomendaciones que Ortiz lanzó a la ciudadanía para sostener este aumento en el precio de la gasolina son sencillas. Habló, por ejemplo, de confirmar que la presión de las gomas sea el adecuado para su auto, tener siempre el tanque lleno, así como echar gasolina en las noches versus en el día que la temperatura está más caliente.

Dijo que, aunque se percibe que estos son detalles indiferentes, sí rinden efecto para rendir su gasolina.

El gasolinero también comentó que se deben organizar los viajes para que todos vayan en un auto y no se utilicen varios vehículos.

“Que si la papá y mamá trabaja y tienen que llevar el nene a cuido, usar un solo carro. Ese tipo de recomendaciones nunca está de más”, concluyó.

Por otro lado, el presidente de electo de la Asociación de Detallistas de Gasolina informó que en la Isla no hay problemas de abasto de combustible.

De hecho, informó que ya están entrando en la época en que se abastecen con gasolina adicional como preparativo para temporada pico de huracanes.