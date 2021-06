La posibilidad de enfrentar un recorte de $44 millones en el fondo de equiparación que limitaría las menguadas arcas municipales, y las dudas que existen en torno a que la empresa Luma Energy sea capaz de proveerle estabilidad al ya debilitado sistema energético del país, son las preocupaciones que tienen los alcaldes ante el inicio hoy de esta temporada de huracanes.

Así lo reconocieron el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, en entrevista con Primera Hora.

Pero, a modo general, los municipios están listos para enfrentar el posible paso de un ciclón.

PUBLICIDAD

“El equipo municipal está bien aceitado. Los municipios, todos, hemos aprendido la lección y quien menos y quien más ha reforzado su respuesta. Todos tenemos planes emergencia preparados”, afirmó Hernández, quien lidera el municipio de Villalba.

Contar con el dinero para ejecutar ese plan de emergencia es lo que les preocupa a los alcaldes, que han sido amenazados con un sustancial recorte al fondo de equiparación.

Pérez, quien administra el municipio de Guaynabo, sostuvo que los pequeños y medianos municipios enfrentarían recortes de entre un 20% a un 22% de sus presupuestos actuales de concretarse la disminución al fondo de equiparación.

“La Junta (de Supervisión Fiscal) está empeñada en seguir los recortes a los municipios y, en este momento, el eliminar el fondo de equiparación de los municipios va a significar el hacer a muchos de ellos insolventes y sus preparativos de cara a una época de huracanes afectados”, comentó el presidente de la Federación.

Un problema presupuestario en los municipios podría representar una posible crisis para el gobierno, pues son los municipios los primeros respondedores en emergencias, subrayó Hernández.

“Los municipios hemos aprendido a no esperar por el gobierno central. Nosotros tenemos que tener nuestros propios planes y contar con nuestros propios recursos. Por eso, hemos hecho un llamado a que no se nos recorten aún más nuestros recursos. Por eso, es importante poner los recursos en los municipios. No importa cuán preparado esté el estado, siempre la respuesta municipal es la más importante”, destacó el presidente de la Asociación.

PUBLICIDAD

Asimismo, el villalbeño denunció que los municipios han sido olvidados en el proceso de transición que se ha dado para que Luma Energy se haga cargo desde hoy de la distribución y transmisión de energía eléctrica.

“La preocupación más importante que tiene país es la continuidad del sistema energético. No estamos listos por dos cosas. Una, no se nos ha explicado a nadie, por lo menos a mí, que soy el presidente de la Asociación de Alcaldes, no me he reunido con nadie que me hable del proceso de transición de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. No nos han dicho ni si quiera a quién se va a llamar en caso de una situación. Esta es mi principal preocupación”, planteó Hernández, al indicar que ha solicitado la ayuda del presidente de la Federación en este aspecto.

Pérez, por su parte, señaló que sí se ha reunido con representantes de Luma. Pero, comentó que se desconoce si verdaderamente la empresa estaría lista para responderle al país.

“Por lo que nos han dicho, ellos van a estar preparados y van a tener el personal. Así que yo lo que espero es que lo que ha dicho el personal de Luma, pues se cumpla, que tenga el personal suficiente y los equipos para enfrentar cualquier situación”, sostuvo.

Por último, el alcalde de Guaynabo hizo un llamado a la ciudadanía a cooperar en esta temporada de huracanes.

“Si tú en tu casa tienes una alcantarilla al frente tuyo, pues límpiela. No espere que todo lo tenga que hacer el gobierno. Esto es de todos, tiene que ser un equipo”, afirmó.