Los adultos mayores LGBTQ+ en Puerto Rico enfrentan altos niveles de ansiedad, exacerbados por factores como la discriminación, la inseguridad económica y la falta de apoyo social.

La información salió a relucir en un estudio reciente realizado por la organización Waves Ahead Puerto Rico, que ofrece apoyo a sectores marginados y vulnerables de la sociedad brindándoles la ayuda necesaria para fortalecer su entorno comunitario y familiar.

Su centro comunitario en la Isla ofrece defensa y servicios para los adultos mayores LGBTQ+.

Este informe, titulado “2023 Assessment of Anxiety in a Sample of LGBTQ+ Older Adults in Puerto Rico”, fue desarrollado por un equipo de profesionales liderado por Seil Román, director de servicios de salud mental, que subrayan la urgente necesidad de adaptar ayudas de este tipo a las particularidades de esta población.

Hallazgos clave

Los resultados indican que el 76% de los participantes informó tener dificultades para relajarse, una de las manifestaciones más comunes de la ansiedad.

Además, entre el 62% y el 73% de los encuestados reconocieron experimentar preocupación constante, inseguridad, problemas para dormir y comer, así como pensamientos suicidas.

“Los profesionales involucrados en el estudio destacaron la confusión prevalente entre los participantes sobre la distinción entre ansiedad y depresión, lo que subraya la necesidad de una mayor educación sobre salud mental en esta comunidad”, sostuvo Labiosa, quien cuenta con un doctorado en psicología y otro en trabajo social.

Futuro inclusivo

Waves Ahead, a través de su trabajo en centros comunitarios LGBTQ+ en Puerto Rico, hace un llamado a la acción para que se implementen políticas públicas y programas que aborden estas disparidades.

Entre las recomendaciones destacadas se encuentran:

Educación y sensibilización: Programas educativos dirigidos tanto a proveedores de salud como al público en general sobre las necesidades específicas de los adultos mayores LGBTQ+.

Acceso a la vivienda: Desarrollo de programas que ofrezcan unidades de vivienda seguras y accesibles para adultos mayores LGBTQ+ de bajos ingresos.

Apoyo psicológico: Mayor financiamiento para servicios de salud mental específicos para esta comunidad, incluyendo subsidios para aquellos cuyas necesidades no son cubiertas por sus planes de salud.

Llamado a la acción

“Es fundamental que los servicios de salud mental no solo estén disponibles, sino que sean accesibles y estén diseñados específicamente para las necesidades de esta población”, comentó Román.

“Promover la accesibilidad a estos servicios es más que un tema de salud; es una cuestión de dignidad y justicia”, añadió.

Cristina Quiles Bengochea, estudiante e interna en Waves Ahead, por su parte, resaltó la importancia de asegurar que los profesionales de la salud mental estén capacitados en temas LGBTQ+, para que los adultos mayores se sientan seguros y comprendidos al buscar apoyo.

El informe concluye con un fuerte énfasis en la necesidad de más investigación y la implementación de políticas inclusivas que garanticen un futuro más justo y seguro para los adultos mayores LGBTQ+ en Puerto Rico.

Metodología del estudio

Según explica el Dr. Wilfred Labiosa, director ejecutivo de la organización, el informe se basa en un enfoque metodológico mixto, que incluye tanto datos cuantitativos como cualitativos.

Entre junio y agosto de 2023, Waves Ahead recopiló datos cuantitativos mediante la administración del cuestionario Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), un instrumento estandarizado para evaluar los niveles de ansiedad. Un total de 253 participantes completaron el cuestionario, proporcionando información sobre sus experiencias de ansiedad.

Además, se realizaron 15 entrevistas cualitativas en abril de 2024, utilizando preguntas derivadas del GAD-7 y ajustadas específicamente para la población LGBTQ+ mayor de 45 años en Puerto Rico.

Los criterios de inclusión para los participantes fueron ser residentes de Puerto Rico durante al menos los últimos seis meses e identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+.

Determinantes sociales

El estudio subraya que los determinantes sociales de la salud, como la falta de recursos económicos, el aislamiento social, y la discriminación tanto por edad como por identidad de género u orientación sexual, juegan un papel crucial en el aumento de la ansiedad en esta población. Los encuestados señalaron que la discriminación en sistemas clave, como el religioso y el de salud, agrava su ansiedad, llevándolos en muchos casos a evitar buscar servicios de salud por temor a ser maltratados o cuestionados.

Para más información sobre los programas y servicios de Waves Ahead, puede visitar www.wavesahead.org.