Unos recientes anuncios relacionados con el deslinde de la zona marítimo terrestre en varias playas y áreas costeras de la isla municipio de Culebra, han levantado la alerta entre residentes y organizaciones por entender que podrían terminar afectando el acceso y disfrute público de áreas que incluyen a lugares muy apreciados como es el caso de playa Flamenco.

Parte esencial de la preocupación es el hecho de que no se han divulgado detalles de qué tipo de proyectos podrían estar detrás de esos deslindes, según denunció Mary Ann Lucking, directora de la organización CORALations, que junto a otras organizaciones, como la Asociación de Pesquera de Culebra y la Junta Asesora Comunitaria para el Manejo Colaborativo de la Reserva Natural Canal Luis Peña, se han unido para solicitar formalmente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) una vista pública para evaluar el deslinde propuesto.

PUBLICIDAD

En términos generales, el deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) determina hasta dónde se extiende el dominio público en la orilla del mar, para dar paso a dominio que puede ser propiedad privada o de otro uso. Típicamente, el DRNA anuncia un deslinde cuando se está proponiendo alguna construcción.

De acuerdo con la denuncia, el DRNA “acaba de anunciar que están considerando” un deslinde para playa Flamenco que fue sometido en marzo de 2024, presuntamente, por el dueño de una propiedad en esa zona, un desarrollador que ya ha tenido en el pasado varias controversias con grupos ambientalistas y comunitarios de Culebra.

“El DRNA, ahora que pasaron las elecciones, anuncia que lo va a hacer. Y es en un área de Flamenco que ya ha sido objeto de controversias por el derecho de acceso público”, afirmó Lucking, recordando que Flamenco y sus zonas aledañas se consideran de alto valor ambiental, entre otras cosas por ser hogar de especies amenazadas.

Explicó que se trata de una zona que pasadas administraciones municipales “han tratado de expropiar para poder proteger a perpetuidad para el disfrute del público, porque el dueño de la propiedad privada ha intentado reiteradamente cerrar el paso a un camino público que bordea la laguna y también la costa”.

Recordó que existe un camino, “con más de 100 años de uso público”, que comienza en la PR-251, bordea la Laguna de Flamenco y da acceso al área de El Muellecito, en la playa de Flamenco, así como a otras áreas de Punta Flamenco, como el campamento Amistad, el antiguo puesto de observación y playa Resaca, y sostuvo que ese propietario ha intentado bloquearlo repetidamente, situación que ha terminado incluso en las cortes. Denunció también que esa misma persona ha deforestado, levantado construcciones ilegales y causado otros daños al ambiente, situaciones que asegura también han sido de conocimiento público.

PUBLICIDAD

Ese mismo propietario, agregó, “construyó una casa en la playa Flamenco, en el área noreste, para la que recién vimos una solicitud de permiso, pero creemos que no tenía ese permiso”.

Explicó que Culebra tiene una situación diferente al resto de los municipios, porque bajo la Ley 66 de 1975 “tiene autoridad jurisdiccional compartida con el DRNA para el manejo de las playas”.

“Y la comunidad está muy molesta porque no tenemos esos documentos. Sabemos que se están proponiendo esas cosas, pero no tenemos acceso a los documentos en la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC), que se creó a través de la Ley 66 para administrar esas playas, todas las playas, las cuevas… se supone que proteja la ecología para futuras generaciones de puertorriqueños. Y no tienen la delineación propuesta”, denunció Lucking.

Reiteró que en el caso de playa Flamenco hay mucha controversia con relación a la zona marítimo terrestre y la zona de vigilancia, que también es pública y la gente puede usarla para moverse a través de ella. De hecho, indicó, otro reclamo es que se revisen ambas zonas para ajustarlas a los daños que causaron los huracanes Irma y María, que provocaron la desaparición de parte de la playa.

Actualmente, hay tres letreros con avisos colocados en una verja que bloquea el acceso al antiguo puesto de observación, a pesar de que, según Lucking, ese sitio “está aún en manos del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Culebra y una división del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, en inglés)”. ( Suministrada )

“Esos documentos tienen que estar en ACDEC, para que ACDEC pueda emitir una opinión sobre ellos, y para que se le pueda mostrar a la comunidad para que se pueda conocer lo que se está proponiendo y se puedan hacer comentarios informados”, reclamó.

Aseguró que, luego de mucho esfuerzo consiguieron un abogado que escribió una carta a nombre de varias organizaciones preocupadas por la situación en playa Flamenco, para solicitarle al DRNA una vista pública.

PUBLICIDAD

“Pero ahora vemos más y más cosas como están pasando, también hay propuestas para playa Mosquito. Y la gente está preocupada de que esto se esté haciendo de manera apresurada y puedan perder sus accesos. No sabemos exactamente qué se está proponiendo, pero es un asunto muy preocupante”, dijo Lucking, agregando que han preguntado al alcalde Edilberto Romero y “permanece en silencio”.

Según unas imágenes suministradas a este diario, hay actualmente tres letreros con avisos colocados en una verja que bloquea el acceso al antiguo puesto de observación, a pesar de que, según Lucking, ese sitio “está aún en manos del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Culebra y una división del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, en inglés)”.

Primera Hora solicitó al DRNA información sobre esta situación, pero al momento no ha recibido respuesta.