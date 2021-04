El licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, primer ejecutivo de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, reaccionó a los cambios emitidos ayer por el gobernador Pedro Pierluisi a la Orden Ejecutiva relacionada al Covid-19, asegurando que la variante surafricana del virus cambia totalmente el escenario en Puerto Rico.

“Algunas de las recomendaciones que hicimos los alcaldes asociados fueron acogidas en los cambios que aplican desde mañana, pero definitivamente faltan más restricciones. Tengo que recalcar que la decisión de los alcaldes asociados con anterioridad al anuncio de la identificación de la variante surafricana, y esto cambia por completo el panorama. De alguna manera el gobierno tiene que decirnos cómo eso realmente eso nos afecta, si ya hay personas en los hospitales con dicha variante y obviamente tomar decisiones día a día, porque esta nueva variante vence la vacuna”, afirmó Hernández Ortiz.

El líder de los 41 alcaldes asociados señaló que hay que atender también el aspecto de las playas y balnearios, “que sabemos están bajo el control del Estado y le estamos pidiendo al Gobernador que recapacite, que escuche a los alcaldes de las zonas costeras, porque se están viendo muchas situaciones difíciles, con turistas, residentes de pueblos cercanos, hay miles de personas que van a las playas sin ningún cumplimiento de las disposiciones de salubridad”.

Con relación a la administración de las vacunas, “le estamos pidiendo al Gobernador que sea más enfático en la administración de las mismas, que sea 24/7, a todos por igual, que proporcionalmente se entregue a todos los municipios”. De hecho, algunos alcaldes de municipio con CDT’s y hospitales como Yabucoa, Juncos, Río Grande, están señalando que no llegan las vacunas a sus municipios.

“Es importante esto, y obviamente ponernos a disposición del Gobernador para trabajar en equipo. Es importante que el País nos vea trabajando unidos y que de alguna manera, el sentimiento de urgencia de trabajar juntos y tomar las decisiones correctas, se haga realidad”, argumentó Hernández Ortiz.

Con relación al tema de los viajeros, el alcalde añadió que “aunque vemos bien que haya acogido nuestra recomendación de exigir prueba molecular a todos los viajeros que lleguen a la Isla, vemos inconsistencias en lo siguiente: aquellos viajeros que no traigan consigo el resultado de la prueba, se les concede 48 horas para realizarla. Sabemos que eso no tendrá resultados. La determinación debe ser, no estás vacunado, o no tienes prueba molecular negativa no debes entrar a Puerto Rico”.