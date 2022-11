Para preparar a los empleados del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, a lidiar con pasajeros agresivos, armados o violentos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos trajo por primera vez a la Isla a instructores especializados en defensa personal para adiestrar a los empleados de las líneas aéreas.

Cynthia González, de United Airlines, fue una de las participantes que tomó este taller voluntario, en el que aprendió hasta cómo desarmar a un viajero en posesión de un cuchillo. La experiencia, según contó, le resultó divertida.

Detalló que en el aeropuerto no suceden muchos incidentes violentos. Sin embargo, dejó claro que “es mejor estar preparado, a que pase algo que no queramos que pase”.

Además, indicó que, con las técnicas que aprendió, “me sentiría más segura a la hora de abordar o estar detrás de un ‘counter’, que no vaya a pasar un riesgo para los pasajeros o para nosotros como empleados en el aeropuerto”.

Cynthia González, empleada de United Airlines, observa a los alguaciles federales mientras muestran cómo lidiar con un pasajero armado. ( Frances Rosario )

Fueron alguaciles federales de la mencionada agencia federal, algunos de los cuales se montan de encubierto en los aviones para brindar seguridad, los que llegaron desde la capital federal a dar las orientaciones a los empleados, informó Joy Martínez, líder gerencial de TSA para el Caribe.

“Es una iniciativa que estamos llevando los últimos años para que todas las líneas aéreas o todos los empleados de las líneas aéreas se puedan entrenar en el manejo de defensa personal. Ustedes saben que los últimos años ha habido tanta violencia en los aeropuertos y en los aviones, y tenemos que asegurarnos que todos nuestros empleados trabajen en un ambiente seguro. Tenemos que asegurarnos de que ellos estén seguros, no solamente dentro del proceso de la línea aérea, dentro del avión, sino en las partes pública. Hemos estado entrenando en diferentes asuntos de tirador activo, de protección en el aeropuerto”, explicó.

Detalló que esta es la primera vez que dan los adiestramientos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Lo hacen, no porque haya problemas de seguridad a nivel local, sino porque desean que “los empleados se protejan de cualquier acto agresivo”, dijo Martínez.

Informó que esta iniciativa comenzó hace seis años y ya han adiestrado a unos 24,000 empleados de líneas aéreas en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a pilotos y azafatas, quienes también han sido preparados para enfrentar incidentes violentos o actos terroristas tras los incidentes del 11 de septiembre del 2001.

En general, el representante de TSA expuso que “se le enseña todas las tácticas de defensa personal básicas para poder manejar un enfrentamiento frente a frente con una persona agresiva. Son las tácticas que se han utilizado por años”.

Lío con deambulante

A nivel local, el último incidente de seguridad en el principal aeropuerto de Isla Verde ocurrió la semana pasada entre un pasajero y un deambulante, informó el presidente de la empresa Aerostar Airport Holdings, Jorge Hernández.

“Esa situación que ocurrió la semana pasada fue entre un deambulante, que es la persona que estaba en la silla de ruedas, y un pasajero. Y el deambulante fue que hizo el acercamiento hacia el pasajero y fue violento hacia el pasajero y ahí comenzó todo lo que salió luego en pantalla. Así que realmente, no, no es un empleado del aeropuerto, no es una persona que hace ningún tipo de trabajo en el aeropuerto. Simplemente es un deambulante que está en el aeropuerto y que estamos tratando de manejar con las autoridades locales a ver cómo podemos manejar la situación con los deambulantes en el aeropuerto”, relató.

Aceptó que no han logrado una solución al problema con el deambulante, ya que el pasajero no quiso proceder con una querella policiaca. Además, indicó que no pueden desalojarlo de la instalación, debido a que es pública.

Pese a este encontronazo, Hernández aseguró que son pocos los enfrentamientos que ocurren en el aeropuerto.

“Durante los periodos de la pandemia, sí vimos, verdad, que hubo ciertos incidentes que salieron en los medios, etcétera, pero eso son las situaciones que se ven más común. Ese tipo de agresión entre partes o entre los mismos pasajeros. Eso es lo que se ve realmente y no es algo que sea tan normal, no es una conducta normalizada necesariamente. Hay, sí, otros ejercicios, verdad, y otras situaciones que ocurren, que son de seguridad más allá de violencia entre personas, que ya eso sí las agencias federales son las que manejan esas situaciones”, expuso.

Más allá de las peleas, el directivo de TSA destacó que los pasajeros que llegan con sus armas hasta el aeropuerto son las incidencias que más enfrentan.

“Te puedo decir que, en todos los aeropuertos de la nación, en los últimos años, los números sobre armas o descubrimiento de armas en los aeropuertos ha incrementado. Tenemos un récord no solamente en Puerto Rico. Estoy hablándote de toda la nación donde hemos tenido más de 6,000 armas descubiertas (en el año 2021). Personas que intentan viajar con su arma encima. Pueden ser personas que son válidos, los que tienen un permiso del Estado, que tienen un permiso del territorio, que tienen un arma legal. Son personas que están en negocios, que van con prisa. Olvidan su arma en su maletín o en su ‘backpack’. Lamentablemente, esto conlleva a una multa civil federal y una investigación contra la persona. No importa si tienes permiso, si la olvidaste, la ley dice que no puede abordar un avión con un arma de fuego o con ningún arma letal, incluyendo cuchillo. Por ende, tenemos unos inspectores federales que se hacen cargo de esas investigaciones, en conjunto con el FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”, manifestó Martínez.