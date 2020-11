Hoy es que es. A las 5:00 se cierran los colegios de votación y se espera que esta noche se sepa quiénes ocuparán importantes puestos en el gobierno.

Contrario a elecciones anteriores, esta vez el COVID-19 ha obligado a hacer modificaciones en los centros de votaciones para garantizar la salud. Todo el mundo debe tener puesta su mascarilla, desinfectarse las manos y guardar distancia según las recomendaciones sanitarias.

Así que si aún no has salido, prepárate para estar par de horas haciendo la fila fuera de los colegios. La dinámica es que una vez llegas a la puerta, te desinfectan las manos y te preguntan el número electoral, si es que no tienes claro en qué salón te toca votar. Una vez dentro del colegio, te diriges a tu salón y ejerces tu voto.

¿Qué llevar?