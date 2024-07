La Fundación Ángel Ramos (FAR) presentó oficialmente el proyecto “Oenegé, el pódcast” a través del cual se difundirán noticias del tercer sector y se darán a conocer las voces detrás de esa labor esencial que llevan a cabo las organizaciones sin fines de lucro a través de todo Puerto Rico.

“Oenegé, el pódcast” abre un nuevo espacio para informar del trabajo del tercer sector, que se suma a la labor que por 11 años ha estado haciendo la revista Oenegé, según dio a conocer el panel que presentó el nuevo proyecto, conformado por las veteranas periodistas Nydia Bauzá, Tatiana Pérez Rivera y Edenmarí Class Montijo, junto a Ana Teresa Toro, quien fungió como moderadora.

Pérez Rivera, quien tendrá a cargo las entrevistas del pódcast, comentó que con frecuencia la gente piensa en las organizaciones sin fines de lucro cuando ocurre un desastre o alguna emergencia, y se ve su labor sirviendo a una comunidad y resolviendo problemas.

“Pero la realidad es que, de forma silente, estas organizaciones están trabajando todo el año. Llevan años trabajando. El boletín Oenegé lleva 11 años ininterrumpidos presentando perfiles de organizaciones, la labor que hacen. Presentamos los retos que tienen y las cosas buenas, las aportaciones que hacen, porque entendemos que presentan unas soluciones que son replicables, que se pueden utilizar en otros rincones del País, porque en principio, la idea central es que siempre buscan cómo mantener la continuidad del servicio a las poblaciones, y ajustar el servicio una vez la población cambia”, comentó Pérez Rivera.

Agregó que la presentación de perfiles les brinda a las organizaciones más oportunidades de dar a conocer su labor a la hora de buscar más fondos y nuevas oportunidades.

“El pódcast viene a complementar ese trabajo que hacemos (en el boletín), porque muchas veces hacemos la entrevista y nos quedamos con las ganas de saber más. Pero no es solo sentarnos a hablar por hablar. Es hablar con estos líderes y personajes del sector que nos van explicando, no solo las soluciones que les han funcionado, que pueden ser un eco en cualquier parte de la Isla, sino que van a opinar también, van a presentar cómo lo he hecho, cómo puede ser mejor, fallé en esto, esto me funcionó. Eso es de gran valor para el tercer sector”, explicó Pérez Rivera.

“Y al final de la entrevista va a estar la mesa editorial en la que nosotras tres, Edenmarí, Ana Teresa y yo, contextualizamos esto en el escenario más amplio de lo que es el tercer sector”.

Pérez Rivera agregó que al poder ofrecer más información sobre el trabajo de las organizaciones contribuirá a evitar la duplicidad de esfuerzos, a formar alianzas y a poder introducir iniciativas en las comunidades con su respaldo.

El anuncio, en el que también participó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) ocurre durante la celebración de la Semana de la Prensa.

“Para nosotros es medular ser parte de las actividades de la Semana de la Prensa mediante el apoyo de la Asppro, porque llevamos más de una década como medio alternativo especializado en el sector y siempre hemos trabajado las historias con los valores periodísticos que tan atados están a nuestra historia como fundación. Han sido 11 años y esperamos que sean muchos más para Oenegé. Estamos listos para crecer y ampliar el foro”, afirmó Class Montijo, gerente de comunicaciones de la Fundación, resaltando que el pódcast brindará la oportunidad de ofrecer una “mirada más panorámica”, de manera que quizás se pueda ver el trabajo de alguna organización como posible solución a problemas del país, más allá de ese trabajo que hacen de manera exitosa sirviendo a una comunidad.

Class Montijo añadió que “son incontables las historias que merecen atención mediática y ciudadana, porque se construyen desde el corazón de las organizaciones, los líderes y las comunidades de nuestro país, con una razón de ser y aspiración clara: transformar las condiciones de vida de nuestra gente”.

Por su parte, Bauzá narró algunas de sus experiencias de trabajo con comunidades, así como “las luchas de las organizaciones sin fines de lucro cada vez que se va a aprobar el presupuesto en la Legislatura”, un proceso que describió como “bien injusto” y en el que “la gente que más necesita son las que menos voz tienen y se quedan rezagados”.

La también presidenta de la Asppro subrayó que a menudo la labor periodística se convierte en esa voz que necesitan las organizaciones y comunidades para poder darse a conocer.

“La gente son quienes conocen sus problemas. Los periodistas debemos seguir esas historias. Tenemos que acompañar a esa gente, nos necesitan”, afirmó Bauzá. “Este proyecto de ustedes sé que les va a ayudar muchísimo. Van a hacer un trabajo muy necesario para Puerto Rico”.

Toro secundó las palabras de Bauzá, recordando que sus historias “reflejan que el periodismo debe estar siempre de la mano de los derechos humanos”.

El formato del pódcast será de una entrevista a profundidad con alguna de las voces invitadas, y luego un panel del equipo de comunicaciones de la Fundación debatirá y analizará el contenido tratado en la entrevista y ofrecerá sus reflexiones al respecto.

Según se anunció, la revista continuará publicándose semanalmente, y el pódcast iniciará de manera bisemanal, aunque con la intención de convertirlo en una publicación semanal.

“Oenegé, el podcast” estará disponible en todas las plataformas de pódcasts y a través de la página web de la FAR. En su primera temporada, podrá escucharse dos veces al mes, y subirá a las plataformas un nuevo episodio cada dos jueves. Puede obtener más información en www.farpr.org.