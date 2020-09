Menos del 40% de los boricuas sostiene sobre sus hombros el peso del País. Son la fuerza laboral. Los que pagan impuestos y pocas veces ven sus frutos. Los que soportan los tapones. Los que tienen que dividir su sueldo en vivienda, agua, luz, comida, ropa, plan médico, Internet, celular y ocio. En ocasiones, con $7.25 la hora.

Esa situación se agrava con la pandemia de coronavirus. Estar día y noche en las residencias, aumenta los costos de los servicios básicos y añade la compra de materiales de protección para evitar el contagio.

¿Qué propuestas tienen los candidatos a la gobernación para la clase trabajadora? Primera Hora contactó a Carlos “Charlie” Delgado Altieri (Partido Popular Democrático), César Vázquez Muñiz (Proyecto Dignidad), Eliezer Molina (candidato independiente), Juan Dalmau (Partido Independendista Puertorriqueño) y Pedro Pierluisi (Partido Nuevo Progresista).

La candidata Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana, no estuvo disponible para la entrevista requerida en varias ocasiones por este diario.

Carlos "Charlie" Delgado

“Charlie” Delgado: Promete “agresivo” plan de transformación

Para el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, Puerto Rico era un país de avanzada en cuanto a las leyes protectoras laborales, así como una jurisdicción de gran movilidad social bajo la administración de Luis Muñoz Marín.

Sin embargo, culpa a la Reforma Laboral –firmada bajo el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares– de que se haya disparado el desempleo y reducido significativamente la tasa de participación laboral. Condenando a la clase trabajadora “a condiciones de trabajo detrimentales y retrógradas”, que habrían propiciado el éxodo masivo.

“La segunda transformación del País que te propongo tiene un componente laboral dirigido, en primer lugar, a revertir estas medidas extremas en contra de la clase trabajadora y a proveer de forma adecuada, eficiente y urgente los fondos necesarios que le corresponden al pueblo trabajador. Será una transformación basada en la justicia social”, aseguró en declaraciones escritas sin una oportunidad de debatir y cuestionar las ideas.

Además, prometió convertir el sistema educativo, desde elemental hasta la universidad, en uno centrado en el “espíritu empresarial, los oficios y la transformación”. En busca de centrarse en el emprendimiento y la creación de riquezas en lugar de educar personas para que busquen trabajo.

También, mencionó la creación del Proyecto 3i de Innovación-Investigación-Inteligencia. Una iniciativa que fomentaría la educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) desde grados primarios hasta el universitario (k-20).

Por otro lado, propuso un plan “agresivo” para atraer empresas de manufactura y lograr que Puerto Rico se convierta nuevamente en un centro farmacéutico y de productos médicos.

“En Puerto Rico, el empleo directo en la manufactura de alta tecnología y el empleo en los servicios avanzados directamente relacionados a la producción de conocimientos se acercan al 15% del total de las personas empleadas. Una economía del conocimiento que crezca a niveles apropiados generaría ingresos y empleos adicionales”, proyectó.

Creará el Consejo de Desarrollo Económico para la implementación del Plan de Desarrollo Económico 2021-2030.

Asimismo, planteó gestionar un Puerto de Trasbordo Aéreo y Marítimo y un Artillero en la antigua base naval de Roosevelt Roads, que se complementará con una escuela para desarrollar mecánicos navales y que se reconozca el área como una zona libre de impuestos. Así como desarrollar el Centro de Inteligencia Artificial y Robótica, junto con las universidades y la empresa privada.

“Fomentaremos las zonas de desarrollo económico viable y medible en las distintas regiones de la isla, impulsando desde los municipios los nuevos conglomerados claves que fortalezcan las regiones en la creación de empleos”, añadió.

Además de fortalecer las PYMES, crear zonas libres de impuestos para los jóvenes empresarios y aumentar la educación vocacional".

“A través de esta segunda transformación, pondremos de nuevo a Puerto Rico sobre sus pies. Que no pese sobre nuestras conciencias el dejarles a futuras generaciones un país encarcelado en el dolor de su pobreza. Juntos podemos forjar un nuevo país que convierta sus problemas en retos y oportunidades. Ese es nuestro reto y tiene que ser nuestro compromiso”, manifestó.

César Vázquez

César Vázquez: Tanteará el terreno para hacer ajustes

Por su parte, el aspirante de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, sostuvo que su política estará basada en crear condiciones para que el empresarismo “pueda crecer” y que el trabajador pueda “vivir de manera digna”.

Aunque destacó que la clase trabajadora es “parte fundamental de un pueblo”, no pudo ofrecer propuestas concretas, ya que aseguró que hay “elementos de incertidumbre” por la pandemia de covid-19.

“Vamos a tratar de dar un poco de coherencia a toda la legislación laboral que hay en Puerto Rico porque realmente lo que tenemos son muchas leyes inconexas. Hay que verlo a la luz del contexto: cómo vamos a quedar en términos económicos, cuáles van a ser las nuevas relaciones obrero-patronal, trabajo a distancia, horario flexible y la posibilidad de trabajar sábados y domingos”, dijo.

“El contexto es que, lo que hagamos, permita que aumente la participación laboral, aumente la productividad de las empresas, que haga a Puerto Rico más competitivo y cuál va a ser el impacto en la familia y la comunidad. Ese es nuestro criterio”, añadió.

Sobre sus propuestas con las licencias de maternidad y paternidad para que los padres pasen más tiempo con sus hijos expresó desconocimiento.

“Yo quisiera, como en algunos lugares de Europa, que la madre tuviese un año para cuidar y criar a ese niño, la pregunta es: ¿tenemos la estructura económica para que eso sea posible? ¿O ese tipo de legislación lo que va a generar es un discrimen velado contra la mujer que esté en etapa reproductiva? ¿Y qué pasa con papá? Son muchas cosas que están en juego, pero yo no sabría decirte. Si se pudiera, obviamente. Mientras más tiempo mamá pueda estar con el niño mejor. La pregunta es si eso es posible. Si se puede, se puede, si no se puede, pues habrá que esperar. Así es la vida”, sentenció.

Tampoco pudo ser categórico en si derogará o no las leyes de reforma laboral de Rosselló Nevares. “Tendríamos que mirarlas”.

Lo mismo sucedió al preguntarle sus planes con el salario mínimo. “La pregunta es: con las circunstancias de una economía frágil, ¿este es el momento para tú cambiar el salario mínimo? Y esa contestación yo no te la puedo dar porque no sé cuál va a ser nuestra realidad a principios de años. Si tú me preguntas si se puede, claro que sí, yo creo que todo el mundo debería tener un mejor sueldo. ¿Eso es posible? ¿El aumentarles el sueldo a unos pocos provocará que muchos se queden sin trabajo?” cuestionó.

Sí menciono que la colectividad propone que la Autoridad de Energía Eléctrica no cobre más de 23 centavos por kilovatio hora a los clientes residenciales.

Entre sus preocupaciones destacó las personas que carecen de un seguro médico, las madres solteras que se encuentra en la encrucijada de ir a trabajar o ayudar a sus niños con la educación a distancia, y los pequeños y medianos comerciantes en medio de la pandemia. Para todo eso, aseguró, “hay dinero” de fondos federales que no han sido utilizados.

Por otro lado, dijo que auscultará la manera de que los adultos mayores puedan volver a trabajar, de transformar la educación para enfatizar la capacitación vocacional tecnológica y de crear oportunidades de empleo para los exconfinados.

Eliezer Molina

Eliezer Molina: Perseguirá el “desarrollo humano”

Mientras, el candidato independiente Eliezer Molina resaltó que su administración buscaría crear las condiciones laborales adecuadas para así lograr transformar la economía consumista a una de producción.

Primero, desarrollaría un acceso gratuito a la salud para que los trabajadores no tengan que preocuparse por un plan médico y aliviar la carga económica.

Luego, buscará aumentar el salario mínimo por sector y basándose en el Producto Nacional Bruto. Al fomentar las exportaciones, las empresas aumentarían sus ganancias y “se podría hacer un aumento salarial porque tendríamos una economía mucho más robusta”, explicó. Los trabajos que recibirían un aumento salarial mayor sería la agricultura, los maestros y los profesores universitarios.

En cuento a las leyes de la reforma laboral, que catalogó de “invento”, prometió sus derogaciones.

“Nosotros estamos claros que el desarrollo humano es lo que vamos a propulsar y no el desarrollo del capital financiero porque lo que hicieron fue crear las condiciones para que ahora conviertan la oferta laboral de Puerto Rico como en Estados Unidos… Lo que hizo fue fomentar que multinacionales vengan para tener empleados a medio tiempo y el retorno de inversión para Puerto Rico no se ve. No se justifica que estas leyes hayan sido aplicadas contra nuestros trabajadores porque no generó ningún capital para el gobierno”, indicó.

Una de las propuestas laborales que impulsará será la disminución de horas de trabajo semanalmente sin disminuir la compensación.

“Vamos a impulsar que la jornada laboral en Puerto Rico sea solamente de cuatro días, ocho horas. Yo estoy cansado de ver cómo nos han separado de una forma espeluznante de la crianza de nuestros hijos, del compartir con la familia”, mencionó.

Sobre una extensión en las licencias de maternidad y la creación de la de paternidad dijo que las verificaría. “¿Usted sabe el peso que le quita a esa madre adolorida que su compañero pueda auxiliarla en esos momentos? Es un trabajo de familia”, manifestó.

Otros asuntos que atenderá será la situación vial, en un intento de reducir los tapones y que así mejore la calidad de vida de los trabajadores; así como la distribución del personal gubernamental.

“Tú no puedes tener un policía de Mayagüez trabajando en Fajardo. Nosotros tenemos que tener una planificación de que nuestros trabajadores estén lo más cerca posible de sus residencias para acortar el tiempo de movilización y que le sobre mayor tiempo para que pueda estar con su familia. También, evitamos accidentes”, proyectó.

Sobre el 37.3% de personas empleadas al pasado mes de julio, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, consideró que la cifra “no es saludable”. Sin embargo, opinó que el dato representa que no hay oferta laboral.

“Lo que te dice esa estadística es que eso ocurre porque nosotros no producimos, pues tenemos que importar. Cuando usted no produce aumentan las quiebras, desempleo, migración, se reducen los ingresos del Estado y ahí es que nace la deuda pública. Nosotros tenemos que fomentar empresas pequeñas, puertorriqueñas, nacionales, que se establezcan aquí y tengan competitividad y tengan la capacidad de generar empleo”, expuso.

“Vamos a propulsar el sistema de cooperativismo laboral, no el cooperativismo financiero”, aseguró.

Juan Dalmau (Ramón "Tonito" Zayas)

Juan Dalmau: Enfrentará a la JSF por la clase obrera

El aspirante del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, expresó que su colectividad tiene una visión social demócrata, por lo que el ser humano será el sujeto de la gestión gubernamental y no un objeto del mercado o del lucro.

Entre sus propuestas para la clase trabajadora se encuentran: enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal para que no eliminen la Ley de Despido Injustificado, protecciones a los sindicatos y convenios colectivos, la Ley de Retiro Digno y que no se discrimine en el trabajo por tatuajes o perforaciones.

Aunque aceptó que el salario mínimo es “paupérrimo” y que “está muy por debajo de lo que es la realidad de los costos de vida actualmente”, aceptó que no posee una propuesta concreta y que está en proceso de evaluación.

Sobre las leyes de la Reforma Laboral, se comprometió a derogarlas.

“Ambas limitaron enormemente los derechos de trabajadores del sector privado, en particular de los jóvenes”, manifestó.

De llegar a La Fortaleza, buscará extender por dos meses adicionales la licencia de maternidad, así como crear la de paternidad. A estos fines, ya ha sometido legislación. Sobre las parejas del mismo sexo, aseguró tratarlas “con la misma dignidad”. Sin embargo, no precisó qué sucedería si son dos padres, pues no tendrían tiempo igualitario como una pareja heteronormativa.

“Propuse en términos legislativos lo que es el banco de leche materna o el banco de leche humana que lo que trata es de proteger aquellas que son trabajadoras, o que por alguna razón médica no pueden lactar a sus niños, que tengan un acceso a que reciban leche materna”, indicó.

Para impulsar que más del 60% de la población se integre a la fuerza laboral, explicó que buscaría sustituir elementos que, aseguró, “mantiene a un sector de la población en un régimen de perpetuidad de dependencia económica del gobierno, pero no de productividad para aumentar que el País pueda tener un producto mayor en términos nacionales”.

Asimismo, propuso que las corporaciones y negocios tengan una tasa contributiva de un 10% fijo y uniforme. “Eso permitiría tener un ingreso adicional de $3,700 millones que permite sustituir la reducción contributiva al empresario local. Al mismo tiempo permite tener un ingreso adicional. Esas empresas no se irían porque recibirían en Estados Unidos lo que se conoce como un crédito contributivo a base del Código de Rentas Internas”.

En el caso de los y las trabajadores sexuales, establecería clínicas para que se realicen exámenes médicos continuamente y que tengan protecciones frente a la ley, “que no sean penalizados respecto a la actividad que llevan a cabo”.

Por otro lado, buscará eliminar el hostigamiento cibernético de los patronos durante vacaciones o fuera de las horas laborales, cumplir con el subsidio necesario para los trabajadores del sector agrícola, controlar la experimentación de semillas transgénicas para que haya más tierra disponible para los agricultores y permitir la huelga de los sindicatos de empleados públicos.

“Muchos candidatos van a hablar de propuestas, lo que yo hablo ha sido objeto de legislación que he presentado en este cuatrienio. Las palabras tienen que estar acompañadas por las acciones”, concluyó.

Pedro Pierluisi: Dará atención a los jóvenes y a la reforma laboral

Las propuestas para el sector laboral que el candidato novoprogresista Pedro Pierluisi impulsará una vez logre salir favorecido en las elecciones generales del 3 de noviembre se basan en una estrategia multisectorial para hacer crecer la economía y lograr mayores oportunidades de empleo y empresarismo.

"Estoy comprometido con darle justicia salarial a los servidores públicos y la fuerza trabajadora en general. Tener una fuerza trabajadora bien motivada, adiestrada y debidamente compensada es clave para el progreso de Puerto Rico, explicó Pierlusi, cuyo uno de sus compromisos incluye fortalecer el Departamento del Trabajo.

Y es que prestará especial atención a la Oficina de Mediación y Arbitraje, proveyendo más recursos humanos y la estandarización y simplificación de los procesos para que se logren adjudicar los miles de casos que recibe de forma rápida y justa.

“Además, voy a crear una oficina que atienda exclusivamente el arbitraje de reclamaciones de empleados en la industria privada. Asimismo, fortaleceremos la Oficina de Apelaciones ante el secretario con más recursos humanos y tecnología”, afirmó.

El candidato del Partido Nuevo Progresista aspira, también, a expandir los programas de empleo en el gobierno para proveer las primeras oportunidades laborales a los jóvenes y a mujeres emprendedores.

Buscará “integrar a nuestros retirados en el gobierno en empleos a tiempo parcial para apoyar gestiones como el horario escolar extendido con maestros retirados, casos de maltrato con trabajadores sociales retirados y funciones administrativas de seguridad con policías retirados, entre otros”.

“Igualmente, encomendaré un estudio sobre la brecha económica para igual paga por igual trabajo para la mujer y fortaleceré los protocolos contra el discrimen en el ambiente laboral”, añadió.

El aspirante a la gobernación indicó que también luchará por conseguir la igualdad en los programas federales del Crédito por Ingreso Devengado (EITC) y el Crédito Contributivo por Hijos Dependientes (CTC). “Esos programas han sido extremadamente efectivos en aumentar la participación laboral, lo cual es clave para nuestra economía. El EITC federal aumentaría significativamente el impacto que ya tiene el programa de Crédito por Trabajo que se implementó en Puerto Rico durante esta administración”, manifestó.

Sobre la legislación sobre la Reforma Laboral, firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló, reconoció que los cambios en las condiciones de trabajo han sido fuertes, al tiempo al mismo tiempo que se experimenta la fragilidad de la economía de Puerto Rico.

“Mi posición es que para lograr una fuerza trabajadora productiva es necesario que tengan una justa compensación y que tengan periodo de vacaciones y días enfermedad razonables al año. Tendré también la mayor apertura para reducir el tiempo de probatoria a nuevos empleados para asegurar que puedan tener acceso a beneficios en un tiempo prudente. En estos tiempos de trabajo remoto, debemos reevaluar los cambios y sus efectos tanto en los empleados como en los patronos. Por lo tanto, me comprometo a llevar a cabo un proceso de revisión de los cambios laborales en consenso con representantes del sector laboral y del sector comercial para asegurar que las leyes laborales sean consistentes con las necesidades de todos y estén a tono con los tiempos en que vivimos”, indicó Pierluisi.

El ex comisionado residente también se expresó a favor de un aumento en el salario mínimo actual de $7.25 por hora y espera que el gobierno federal finalice el proceso de enmendar la ley correspondiente el año próximo.

Añadió que también “me ocuparé de luchar para que se le conceda a nuestros pequeños y medianos negocios los mismos créditos contributivos que reciben las PYMES en los estados, cada vez que el gobierno de Estados Unidos sube el salario mínimo federal. También, llevaremos a cabo los estudios necesarios para minimizar cualquier impacto adverso a la economía y buscaremos promover el crecimiento económico que ayude a todos los sectores de Puerto Rico”.