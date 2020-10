La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera dijo hoy que el organismo electoral no tiene ante sí ninguna querella en torno a la falta de balance en las juntas del voto a domicilio.

“A la atención de la Comisión solo han llegado 3 querellas y no están relacionadas a ese asunto”, dijo Padilla Rivera a través de la Oficina de Prensa de la CEE.

Sin embargo, ayer domingo, cuando Primera Hora le preguntó por las quejas de personas en redes sociales de la alegada falta de balance político en estas votaciones, la funcionaria indicó que había querellas.

PUBLICIDAD

-Hay denuncias en las redes sociales con relación a la configuración de la representación partidista en estas votaciones. Hay personas que alegan que solo va representación de un solo partido cuando se supone que sea una junta de al menos dos partidos. ¿Qué nos puede decir?, ¿Hay querellas, hay investigaciones?, le preguntó Primera Hora a Padilla Rivera.

“Hemos recibido querellas, las radica un ciudadano o algún ciudadano o comisionado que tenga la creencia o sospecha de que se ha cometido algún tipo delito electoral y acude a la Policía a levantar una querella. De ordinario la CEE no recibe las querellas en términos de poderlas procesar... Sí, hemos tenido conocimiento que se han radicado las querellas”, respondió la Presidenta Alterna de la CEE.

“Sí hemos advenido en conocimiento de que se han radicado querellas, el número no se lo puedo precisar, tendría que consultarlo con la División Legal para poderlo precisar, pero sí tenemos conocimiento de que se han trabajado las querellas”, indicó Padilla Rivera.

La jueza dijo entonces que “en el asunto de las juntas de balance que salen a recopilar los partidos, ciertamente deben ser dos funcionarios que representen a los partidos o más del total de cinco; no obstante, es importante la determinación de que si en efecto no llegan, pues entonces, lo que hay es un solo funcionario y qué tanto incide el que se dilate esa ruta y no salga”.

Añadió que “en ese sentido es que pudieran estar las personas querellándose de que sale un funcionario solo”.

“No es que salga un funcionario solo, la pregunta es si llegaron los otros funcionarios para hacer el balance”, fueron sus expresiones ayer domingo.