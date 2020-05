En la emergencia que ha vivido el País por el COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha contado con el consejo y las recomendaciones de los legisladores, que están en contacto directo con la gente, reprochó hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

El líder legislativo también dijo que antes de la reapertura de grandes sectores comerciales, como se espera mañana lunes, el gobierno debió fomentar la realización de un mayor número de pruebas del coronavirus y debió contar con un mejor rastreo de los casos positivos de la agresiva enfermedad.

“La gobernadora debió haber estado en más contacto con nosotros, ella no fue electa, es una gobernadora constitucional y ese filin del pueblo ella no lo tiene, en términos de lo que es el contacto diario”, dijo Méndez en entrevista con Primera Hora.

“Los legisladores igual que los acaldes estamos en contacto todos los días con nuestros constituyentes de diferentes facetas. Hemos estado en la calle llevando suministros, mascarillas, hand sanitizer, alcohol, alimentos a comunidades, realizando visitas y escuchando a la gente que tiene nuestros números de teléfono, nos llama y nos dice sus inquietudes. Tenemos un contacto directo con el pueblo y con el mejor insumo de ese contacto, nosotros podemos prestarle el consejo a la gobernadora y de una manera directa”, sostuvo.

Méndez dijo que lamentablemente no se toma en cuenta “lo que se conoce como el consejo y en este caso hasta el consentimiento de los cuerpos legislativos”.

“A nosotros nos gustaría, con la experiencia que tenemos, la calle que tenemos, el contacto diario que tenemos con la gente de a pie, que la gobernadora se sentara con nosotros y nos escuchara en ese aspecto, pero obviamente ella ha creado unos task force, ha creado unos grupos que son supuestamente los que tienen el conocimiento, pero lamentablemente eso es lo que provoca que en ocasiones haya un pasito para adelante y un pasito para atrás”, expresó el líder cameral.

“Si se nos escuchara, que nosotros representamos a la gente, representamos al pueblo, ella podría tener de primera línea lo que son las opiniones de las personas; las opiniones hasta niveles geográficos porque lo que son las necesidades del área metro no son las mismas necesidades del área este, oeste o sur…, son particularidades en un espacio tan pequeño, hay particularidades que se tienen que atender de manera diferente”, abundó.

Méndez subrayó además, que hubiera querido que el gobierno enfatizara en la realización de más pruebas del COVID-19.

“Hubiera querido que se hubiese dado el tracking a aquellos casos que fueron positivos. Esa era la mejor manera de uno tener el control de las personas, especialmente de identificar las áreas donde estaban los casos positivos y entonces uno podía tener un mejor manejo de esta situación”, indicó.

“Lamentablemente fallamos y cuando digo fallamos, el gobierno falló y yo soy parte del gobierno, falló en identificar adecuadamente, en realizar las pruebas y de darle el seguimiento a los casos positivos”, reconoció Méndez.

Indicó que en las primeras pruebas que el Departamento de Salud intentó comprar por $38 millones, las vistas de la Cámara demostraron que “lo que se pensaba era más en el lucro de unas personas” y agregó que todavía están en litigio algunas de las que se compraron y que fueron entregadas. “Mi mejor recomendación es que estemos bien atentos, que veamos números reales y que haya la transparencia en términos de decirle al pueblo verdaderamente qué esta pasando después de esta apertura, aunque parcial”, sostuvo.

El Presidente de la Cámara también dijo que el gobierno tiene que reactivar la economía y que la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad en continuar el distanciamiento social y con las medidas de higiene para evitar los contagios con el virus letal.

“Nosotros no podemos seguir manteniendo las personas en las residencias, quisiéramos que fuera así, pero hay que reactivar la economía. La gente tiene que aprender a vivir con el COVID quizás por un año más. La responsabilidad es de cada ciudadano, que tiene que tomar las medidas de precaución, las mascarillas, los guantes en ocasiones, el aseo personal, las medidas de salubridad, pero eso depende de cada individuo”, expresó.

“La invitación es a que cada persona tome las precauciones que corresponde, en la medida en que las personas sean descuidadas, yo los he visto andando sin mascarillas y en grandes grupos concentrados, pues eso va a causar que el COVID aumente su propagación y va a obligar al gobierno a tomar medidas severas como las tomó al principio”, agregó.

Dijo que estar sesenta días encerrado “no es fácil” por lo que mucha gente salió de sus casas a despejarse. “Entiendo que la gente va a volver a caer en sintonía… Los especialistas que la gobernadora nombró que le dieron una recomendación y obviamente creo que la gobernadora sopesó lo que es la cuestión económica versus la salud y eso fue lo que le hizo tomar la decisión”, sostuvo.

Méndez también puso en duda las cifras oficiales pues dijo que el número de casos positivos que ayer era de 3,189 hay multiplicarlo por 2.5 o 3, que son las personas con las que el caso positivo haya tenido contacto. “Ese número hay que extrapolarlo y esas cosas no se están haciendo. Por el hecho de que no tenemos el tracking, no tenemos el contacto (rastreo), no tenemos conocimiento. Si lo tuviésemos podríamos dar cifras reales, pero mientras tanto hay gente caminando por ahí, asintomática sin pruebas”, lamentó.

En la Cámara dijo que entre hoy domingo y el miércoles, los legisladores, empleados y personas que laboran por contrato debe someterse a pruebas rápidas (serológicas) y a los que arrojen positivo, se le hará una prueba molecular confirmatoria. “Tenemos que cumplir con la legislación federal, la orden ejecutiva y brindar un ambiente seguro de trabajo. Vamos a comenzar con la desinfección y limpieza de oficinas”, sostuvo para agregar que las medidas son previas a que los trabajos legislativos reabran en su totalidad el primero de junio próximo.