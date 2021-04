El nombramiento en ascenso como juez del Tribunal de Apelaciones de Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced tomó por sorpresa a algunos senadores y a otros no.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo que no ha habido ningún tipo de negociación entre el gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura en torno al nombramiento, que fue considerado como “controversial” por varios senadores de minoría.

“No puedo decir que me sorprendió porque ese nombramiento en algún momento de noviembre y diciembre se anunció que se traería y no se trajo. Así que se sabía que él como otros jueces han solicitado a La Fortaleza que los nominen porque tienen que llenar una documentación. Cada miembro de la Rama Judicial y los fiscales solicitan una posición al gobernador, el gobernador hace una investigación y decide si lo nombra o no”, indicó Dalmau Santiago, quien preside la Comisión de Nombramientos.

PUBLICIDAD

Dijo que la directora de Oficina de Nombramientos de La Fortaleza, Ileana Borges, se reunió con él para indicarle que Pierluisi tenía intención de renominar y llenar unas vacantes a la judicatura. “Los detalles y nos nombres no fueron discutidos con el Gobernador”, sostuvo.

El Gobernador envió ayer miércoles al Senado un paquete de nombramientos, entre ellos, el de Díaz Reverón.

Sobre el proceso de evaluación del nominado, dijo que como todo nombramiento pasará por el proceso de evaluación y consentimiento.

“Todos los nombramientos pasarán por el trámite legislativo. Tienen que radicar sus documentos, pasar por las entrevistas, su evaluación económica, su hoja de vida, sus informes (financieros). Si son jueces que van a renominación o ascenso hay que ver el informe que le preparó la rama judicial y cuando se termine el expediente formal se llama a vista pública y los legisladores tomarán su decisión de votar”, detalló a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Preguntado si Díaz Reverón tiene las credenciales para ser confirmado como juez de Apelaciones, Dalmau Santiago dijo que “actualmente él es juez (superior) y hay que ver las evaluaciones que ha tenido por parte de la rama judicial”.

“Toda la información que ha sido relacionada a ese y a otros nombramientos es evaluada por la Comisión”, sostuvo Dalmau. En el 2018, Díaz Reverón obtuvo una evaluación positiva de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, pero posteriormente, el juez enfrentó una investigación en la Oficia de Administración de los Tribunales por citar en diciembre de 2018 a la sala que presidía en el Tribunal de Caguas al agente de la Policía que investigó el caso de robo en la casa de su hijo y su yerno, en momentos en que la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), se disponía a radicarle cargos a su esposa, entonces Secretaria de Justicia, por supuestamente intervenir en la pesquisa del escalamiento.

PUBLICIDAD

En 2020, siendo Vázquez Garced gobernadora, su esposo se vio involucrado en otro incidente con la compra de un carro de lujo y según trascendió, el concesionario admitió que había cabildeado con la Primera Ejecutiva una medida que beneficiaba a la industria automotriz.

“A mí el nombramiento no me tomó por sorpresa. Estaba pensando que en algún momento eso iba a pasar. Vamos a esperar a la vista para hacerle las preguntas pertinentes para saber si ese ascenso responde a cuestiones políticas. Obviamente la preocupación que tiene el pueblo de Puerto Rico es si es un ascenso que responde a cuestiones políticas”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago indicó que el nombramiento “es una afrenta al sistema judicial y a la aspiración de una carrera judicial despolitizada”.

“Yo no he visto sus credenciales, pero creo que él tiene un escollo grande que salvar por unas situaciones que pasaron con él en el pasado cuatrienio. Voy a tratar de verlo con la mayor imparcialidad posible cuando pase por aquí, pero personalmente me chocó que lo sometieran”, expresó por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza.

La vice presidenta del Senado, también del PPD, Marially González, dijo también que el nombramiento le asombró. “Se evaluará según hemos evaluado a muchos candidatos. En este caso a una persona a una persona que ahora aspira al Tribunal de Apelaciones y entonces, tomaremos la decisión”, indicó la senadora.

“Nos han dicho que tiene unas querellas y son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración”, agregó González.