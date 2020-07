La Universidad de Puerto Rico en Cayey, anunció que el doctor José Caraballo Cueto, profesor adjunto del Departamento de Administración de Empresas y del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), en conjunto con otros colaboradores de la Universidad de Denison en Ohio, y la Universidad de Oxford en Reino Unido, llevaron a cabo un estudio global.

El estudio evidenció que hay un mejor crecimiento a largo plazo de las economías dónde todos sus sectores económicos (como los son el turismo, la agricultura y la manufactura) crecen que las economías desequilibradas que dependen más de un solo sector.

“Este debate quedó inconcluso en la década de 1970 ante la insuficiencia de datos, pero ahora sí contamos con datos de 177 países para el periodo de 1970 a 2014. Luego de utilizar múltiples estimaciones, llegamos a una conclusión robusta: la mayoría de las economías crecen mejor en el largo plazo mediante el crecimiento balanceado. Es decir, por un periodo dado un sector puede traer bonanza, pero puede que no se sostenga en el largo plazo: esto lo vivimos con el principio y fin de la Sección 936”, explicó el doctor Caraballo.

La investigación se titula “Balanced versus unbalanced growth: Revisiting the forgotten debate with new empirics” fue publicada en el Review of Development Economics de la editorial Wiley.

En la misma se calculan primero distintos índices de desequilibrio entre sectores incluyendo la desviación estándar. Luego, esos índices se incluyeron como determinante adicional en un conjunto de estimaciones estadísticos bajo el modelo de crecimiento económico desarrollado por el economista Robert Solow.

Asimismo, el doctor Caraballo Cueto expuso que, “esta investigacion puede aportar a la discusión de políticas económicas para Puerto Rico, usando como base la experiencia mundial. Por ejemplo, se ha propuesto un reavivamiento de las fábricas basados en nuevos incentivos federales, los cuales yo favorezco. Sin embargo, no se puede volver a depender de un solo sector. Para esto hay que encadenar esa manufactura foránea con la manufactura local y con el sector de los servicios”, dijo el economista.

“Por otra parte, los incentivos al turismo deben condicionarse a la compra de productos agrícolas puertorriqueños. En el sector comercial se deben priorizar los comercios locales porque reinvierten sus ganancias en otros sectores. Es decir, se necesita una estrategia concertada para que la mayoría de los sectores económicos crezcan de forma similar. La táctica de apostarle a un solo sector económico es que como si estuviésemos apostando a un solo caballo en una carrera, por tal razón representa muchos riesgos, especialmente cuando no controlamos esos incentivos federales”, concluyó.