La plataforma digital de negocios Lead Up Labs, y su programa de social de liderazgo “Trabaja en Ti”, anunciaron la apertura del registro para participar en sus talleres gratuitos “Power Mom Bootcamp”, dirigido a madres y jefas de familia, y “Sin fecha de expiración”, dirigido a persona de 40 años, que son programas educativos dirigidos a aquellas personas que quieren hacer realidad alguna meta personal o profesional.

La educadora Cynthia Martínez, creadora de la plataforma que también persigue hacer esa educación lo más accesible posible, sostuvo que estos talleres buscan cubrir vacíos que existían en muchos de los programas de desarrollo de liderazgo disponibles.

“Por ejemplo, no había nada especializado para madres. Personas que trabajan en familia y están buscando el balance a nivel personal”, indicó, agregando que no todo puede ser enfocado exclusivamente en trabajar y trabajar, pues eso puede llevar a problemas de salud.

Tomando eso en cuenta, desarrolló tres programas de liderazgo, que se ofrecen a través del año. El “Power Mom Bootcamp”, que comienza este miércoles, 7 de septiembre, “diseñado para toda madre o persona que se identifique como madre, porque no hay que ser mamá de parir para identificarse como madre, puede ser esa madre que la pareja viene con hijos, personas que adopten, o personas que cuiden, o persona que cuiden o que sencillamente vean que hay niños cuyos papás no están haciendo su trabajo y se echan la carga encima. Y, hasta cierto punto, lo he abierto también para cuidadores porque hay muchas personas que se vuelven papás de sus padres”.

Y lo que propone es presentar “métodos sostenibles, rentables y que al mismo tiempo ayuden a esas madres a que, en persona, puedan crecer profesionalmente... sin descuidar los buenos hábitos para una salud, en todo el sentido de la palabra, desde financiera como emocional, mental, físico”.

Mientras, el programa Sin Fecha de Expiración, que empieza el 5 de octubre, busca atender la escasez de programas de liderazgo para personas de más de 40 años.

“Casi todo es para jóvenes, todas las convocatorias, los talleres, es hasta 35 años, y no hay prácticamente nada para 40 años o más”, comentó Martínez, agregando que a esas edades, a la vez que hay una gran presión social no hay guías para llegar a ese propósito que a menudo las personas se ven obligadas a posponer por diversas circunstancias.

“La edad es solo un número, y tus metas no expiran. Por eso es bien importante que esa persona lo que quiera es tener ganas de superarse. Y nosotros le damos cursos de todo, desde desarrollo profesional, a alfabetismo financiero, hasta levantar un negocio”, sostuvo, agregando que tras la primera edición del programa el año pasado, que completaron 832 personas, hubo personas que desde un hospital escribieron su primer libro y otros de más de 60 años que crearon un blog.

Aclaró que, aunque el taller se enfoca en personas de más de 40 años, se hacen excepciones para personas más jóvenes, como ocurrió en la última edición, que se hubo “casos extraordinarios de 30, 35 años, que estaban pasando por cáncer terminal o tenían situaciones que estaban en depresión mayor, y cómo educadora, sentía la responsabilidad de que esas personas fueran parte del programa”.

El tercer taller, Libérate de tus Límites, que tiene su próxima edición el año que viene, se enfoca en cómo superar los obstáculos que presentan los participantes para no progresar, ya sea la tecnología, el miedo, la organización, entre otros asuntos. “Uno no es perfecto. Y vas a fracasar. Pero el fracaso, el miedo, todo eso es data. Eso es parte del proceso que te deja saber que vas por el camino correcto o incorrecto, y qué debes hacer”.

Este taller busca que sus participantes tengan claro “en qué áreas específicas son las que te quieres desarrollar” como líder en busca de desarrollo profesional.

La también autora y estratega de negocios indicó que sus programas no se basan solo en el tema de motivación, al que tanto se ha acondicionado a las personas, “sino que llevan al participante a la acción, creando nuevos hábitos que los ayudan a lograr resultados sostenibles”.

“No todos los días te sientes con ánimo de hacer las cosas, pero tienes que buscar, dentro de la adversidad, dentro de los problemas con el gobierno, las emociones, dentro de todo lo que va a pasar, tu debes animarte y poder tener la oportunidad de trabajar, que tengas las herramientas para enfrentar esa adversidad. Es llenarlos de esa cajita de herramientas de lo que voy a hacer para ser productivo en mi vida”.

Martínez explicó que, si bien algunos talleres están dirigidos a ciertas personas, no se excluye a nadie que se sienta identificado y quiera participar de tener esas herramientas de liderazgo.

En cambio, subrayó que el principal requisito para estos talleres es “el compromiso”.

“A nosotros nos interesa mucho la decisión y el compromiso, porque el talento nada más no es suficiente. Por eso es que esto es el programa social de Lead Up Labs. Esto es libre de costo y se necesita que haya el compromiso de que lo quieran coger”, afirmó Martínez, recordando que, si bien hay una prioridad para personas en Puerto Rico, el programa no limita la participación de nadie por razones de su origen, estatus migratorio, raza, credo o cualquier otra razón similar.

Por su lado, en el programa “llevamos de la mano a cada uno de los estudiantes, que no es cosa que tu estés a distancia porque es un programa virtual. Nosotros te contestamos los correos electrónicos, estamos al alcance de WhatsApp siempre, y todo el tiempo estamos interactuando con cada uno de los participantes”.

Martínez añadió que, incluso luego del programa, “si hay dudas, si tú necesitas guías, siempre nosotros vamos a estar de la mano contigo. Y si no podemos, siempre referimos a alguien que te pueda ayudar”, de manera que el participante sepa qué recursos están disponibles y le pueden servir, para que pueda continuar con ese crecimiento profesional.

Reiteró que todos los programas “son completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es llenar la solicitud, y ser aceptado”.

Si usted está interesado en solicitar un espacio, debe escribir a trabajaenti.net, o llamar al 787-505-5067. Hay hasta 1,000 espacios disponibles y se requiere someter una solicitud que será evaluada, así como tener el compromiso de completar todos los talleres.