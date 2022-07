El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó esta mañana que los episodios de lluvias y vientos que se han estado sintiendo en sectores de la Isla, asociadas al paso de una onda tropical fuerte, continuarían ocurriendo durante el resto de hoy, sábado.

Las lluvias se extenderán hasta mañana, domingo, cuando más adelante en el día se espera que paulatinamente vayan mejorando las condiciones del tiempo, indicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez, desde las oficinas del SNM en San Juan.

Las condiciones del mar se van a mantener peligrosas sábado y domingo, por lo que se recomienda mucha cautela en las playas y costas.

“Tenemos una onda tropical bastante fuerte que se está moviendo sobre la región, y ese sistema desde temprano en la mañana comenzó a mover bandas de aguaceros y tronadas sobre los municipios del este, sureste y zona metropolitana, dejando episodios de lluvia fuerte en ocasiones”, explicó Rodríguez.

“Por el momento, la lluvia más fuerte ha caído en la parte sur de la zona metropolitana, donde los estimados de radar están entre una pulgada, una pulgada y media”, agregó.

“También ha dejado vientos en ráfagas bastante fuertes. Aquí en San Juan, o en el aeropuerto (internacional Luis Muñoz Marín) de Carolina se reportaron ráfagas de 45 millas por hora, Ceiba reportó 40 mph, isla Culebrita, en Culebra, reportó 47 mph”, informó el meteorólogo.

“Y la realidad del caso es que bandas de lluvias con viento deberían estar continuando durante todo el día. Toda la Isla debería recibir vientos. Pero el este y sureste deben ver las acumulaciones de lluvia mayores con este sistema, hoy podríamos estar hablando de tres pulgadas (de lluvia) o hasta cuatro pulgadas en algunos sectores”, detalló.

Para mañana, domingo, a medida que se mueva la onda sobre la región, todavía se esperan lluvias sobre toda el Pais, aunque menos severas. Y en la medida que haya menos cobertura de nubes en general, los efectos locales podrían generar más lluvias sobre el interior y oeste, que podrían ser más fuertes, “pero esos sectores ya están acostumbrados a ver esas cantidades de lluvia y no debería tener un impacto mayor”.

El experto indicó que, en lo que respeta a los posibles impactos de la onda tropical, “el viento nos preocupa un poco, porque puede tumbar algunas ramas de árboles, árboles viejos, interrumpiendo el tráfico en algunos sectores”.

“En cuanto a las lluvias fuertes, pues el terreno ha estado seco con esta sequía que hemos tenido, pero de todas maneras, episodios de lluvias fuertes siempre podrían causar inundaciones en cascos urbanos o sectores de pobre drenaje si la lluvia se prolonga por un periodo de tiempo largo”, agregó.

Al momento, sin embargo, no había reportes de daños.

Por otro lado, tomando en cuenta que estamos en un fin de semana largo con el feriado del 4 de Julio, y que muchas personas suelen ir a celebrar en las playas, el meteorólogo alertó que las condiciones del mar van a estar peligrosas alrededor de toda la Isla.

“Hoy (sábado) y mañana (domingo), con las malas las condiciones en el mar, vamos a tener un riesgo alto de corrientes marinas. Va a ser en toda la Isla, un poquito más bajo para el oeste, pero toda la isla va a tener un riesgo alto de corrientes”, explicó.

Agregó que el mar se va a mantener “picado” y, de hecho, está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, que tanto pescadores como la gente que vaya a salir al mar en botes deben tomar en cuenta.

Para el lunes, ya se espera que el mar esté “un poquito mejor, pero no del todo mejor. Así que si va ir a las playas, de todas maneras debe tener precaución, sobre todo en aquellas costas más expuestas, donde hay riesgo de corrientes, principalmente en el norte”. El mar “va a estar picado todavía, aunque no tan peligroso, pero comoquiera hay que ejercer precaución”, en particular en el norte que es un área más peligrosa.

El experto recomendó a la población a mantenerse atenta a los boletines e informes del tiempo SNM, y en especial a aquellos que vivan en zonas inundables a estar “pendientes a cualquier señal de que pueda haber inundaciones en sus comunidades”.