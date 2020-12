La designada secretaria de Educación, Elba Lisette Aponte Santos, sostendrá este martes su primera reunión con el secretario saliente de la agencia, Eligio Hernández, para conocer -entre otras cosas- todos los detalles de la preparación que ha realizado la agencia para que comiencen las clases presenciales.

Los documentos que espera recibir, según dijo en entrevista con Primera Hora, serán transcendentales en la determinación que tomaría el equipo del gobernador electo, Pedro Pierluisi, para establecer si verdaderamente el sistema público de enseñanza está preparado para que en enero próximo los estudiantes regresen a las aulas.

Pero, de lo que conoce del proceso por haber sido presidenta de la Asociación de Maestros, Aponte Santos es que todavía queda camino por recorrer para lograr “rescatar la educación presencial”.

PUBLICIDAD

“Falta por orientar a las mismas familias, a los mismos estudiantes, ese proceso de rastreo, cómo va a ser esa orientación. Esto es un equipo y, aunque se haya desarrollado el Bioportal, pero cómo se va a implementar. A parte de eso, las escuelas que todavía están cerradas (desde los sismos), que todavía no se han hecho algún movimiento. Hay que identificar cuáles ellos habían trabajado como para reubicar a los estudiantes”, expuso.

De inmediato, se le insistió en, si las escuelas estarían preparadas a enero para iniciar de manera híbrida, como se ha propuesto y que llevaría a los estudiantes a tomar parte de sus cursos presenciales y otros de manera virtual.

La respuesta de Aponte Santos fue que “pudiera irse trabajando con algunas escuelas para que estén preparadas”.

“Deben estar listos, eso es lo que todo el mundo espera que estén listo. Pero, falta poco tiempo y no he visto grandes avances de lo que es la rehabilitación de las escuelas, de lo que es la rotulación de las escuelas, que es bien importante”, añadió.

La educadora aceptó que hay mucha preocupación en los maestros. Entiende que la falta de comunicación por parte del Departamento, así como los viejos problemas de falta de conserjes y asuntos ligados a la limpieza de los planteles han agravado la percepción en si la agencia verdaderamente esté preparada para recibir a los alumnos en los salones.

“Hay mucha incertidumbre en la clase magisterial y mucha preocupación de que no estén los recursos, que son menores también, que es un proceso bien complicado para que ellos estén orientados de estar sentados, de mantener la mascarilla, que no es algo cómodo. Es mucha preocupación de que no estén los materiales de limpieza, de que no estén los conserjes. Toda esa gama de preocupaciones que siempre han existido cuando estamos en la vida cotidiana en todos los inicios escolares, pues ahora con el COVID hay más preocupación, porque no se puede dar el riesgo de que no estén los ‘hand sinitizer’; los conserjes con rutinas para limpieza, particularmente los baños; lo que es la guagua escolar, esos contratos con los transportadores, que puedan tener termómetro y se tome la temperatura. Esa es la mayor preocupación, la de seguridad”, manifestó.

PUBLICIDAD

En lo que sí Aponte Santos está clara es en la necesidad de los estudiantes regresen a las escuelas. De hecho, enfatizó que en ese regreso a clases se les daría prioridad a los estudiantes del programa de Educación Especial, así como los de Kindergarten.

Comentó que hay estudiantes que llevan un año en clases virtuales. Reconoció que muchos de ellos han enfrentado problemas para adaptarse y que otra alta cantidad son supervisados por sus abuelos, que no tienen conocimiento de las herramientas electrónicas que se utilizan. También destacó que muchos niños no tuvieron a lo largo de este año equipo tecnológico.

Sin embargo, la mayor preocupación de la funcionaria es que se desconoce si esos menores han logrado acceder a alimentos o han sido maltratado a lo largo de esta pandemia.

Por otro lado, se le preguntó a Aponte Santos se habría nuevamente alguna determinación de pasar de grado a los estudiantes que no hayan alcanzado el nivel educativo esperado, tal y como ocurrió en mayo pasado. Dijo que un asunto como este debe ser discutido antes con los maestros y los familiares antes de llegar a una decisión.