Decenas de manifestantes se lanzaron hoy a la calle a protestar con una caravana de vehículos contra el gobierno y a exigir que se hagan más pruebas contra el letal coronavirus Covid-19, que ha cobrado ya 51 vidas.

La protesta tiene lugar frente a las instalaciones de la televisora gubernamental WIPR, donde hoy se llevaría a cabo uno de los programas informativos oficiales sobre el virus, que ahora se hacen sin presencia de la prensa.

El programa además, ocurre apenas horas después de una explosiva vista investigativa en la Cámara de Representantes que dejó al descubierto una más que cuestionable trama para una compra millonaria de pruebas de Covid-19 que terminó siendo abortada, y que involucró a por lo menos dos miembros del task force médico nombrado por la gobernadora Wanda Vázquezque.

“Esto es una protesta por la falta de pruebas, para exigir que se hagan más pruebas. Estamos con un piquete en caravana a las afueras del Canal 6 (WIPR), porque ellos son cómplices de la corrupción de este gobierno y sus actos criminales”, condenó Giovanni Roberto, uno de los organizadores de la protesta.

Roberto explicó que la protesta se está llevando a cabo con todas las medidas de seguridad recomendadas, con los manifestantes con el rostro cubierto por mascarillas, manteniendo distancia entre los vehículos. Solo un pequeño grupo de personas que están organizando la manifestación se han bajado de los vehículos.

“Vamos a exigir más pruebas. Es imposible que todavía estemos en apenas 8,000 pruebas. Se supone que hayan hecho ya más de 20,000. Si no hacen las pruebas, la cuarentena no sirve de nada. El toque de queda es solo una estrategia para que no colapse el maltrecho sistema de salud del gobierno. Pero si no hacen pruebas esto no sirve de nada”, insistió Roberto.

“Y no nos vamos a quedar callados. Vamos a protestar como podemos. Aquí estamos con la gente enmascarada, cumpliendo con las medidas de seguridad. Es una protesta consciente, efectiva. A partir de hoy el gobierno va a ver protestas. No vamos a claudicar en nuestro derecho de reclamar”, afirmó el líder comunitario.

“Vamos a exigir que se hagan las pruebas. No hay excusas, no vamos a aceptar más excusas. Si dicen que pueden hacer hasta 1,000 pruebas diarias, pues que las hagan”, reiteró.

Roberto condenó, con evidente tono de indignación, las acciones del gobierno reveladas recientemente relacionadas con la epidemia de Covid-19 y las calificó de “criminales”.

“No queremos un pueblo pasivo. Tienen que ir presos por sus actos criminales. No renuncias, eso no es suficientes, deben ir presos”, reclamó.

Roberto comentó que las autoridades “han dicho que van a respetar la protesta siempre que mantengamos las medidas de seguridad”, y agregó que, precisamente “la policía son uno de los grupos más afectados por esta situación del coronavirus y la negligencia del gobierno”.