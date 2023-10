A eso de las 2:20 de la tarde de este miércoles, comenzará la prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, en inglés) y las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, en inglés) en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés), para asegurar que los sistemas de comunicación siguen siendo efectivos para advertir a la población sobre emergencias.

¿Los celulares sonarán durante 30 minutos esta tarde? La respuesta es que no.

[MAÑANA] 4 de octubre a las 2:20 p.m., se llevará a cabo una prueba con el Sistema de Alerta en Emergencias (EAS) y las... Posted by FEMA Puerto Rico on Tuesday, October 3, 2023

Según comunicó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), los proveedores de servicios inalámbricos transmitirán la prueba durante 30 minutos, pero los celulares solo deben recibirla una vez.

PUBLICIDAD

“A partir de las 2:20 p.m. aproximadamente, las torres de telefonía celular transmitirán la prueba durante aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, los teléfonos inalámbricos compatibles con WEA que estén encendidos, dentro del alcance de una torre celular activa y cuyo proveedor de servicios inalámbricos participe en WEA, deberían poder recibir el mensaje de prueba”, explicó FEMA.

El mensaje que debe recibirse una sola vez en los celulares expresará en inglés: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”.

Los teléfonos configurados en español deberán recibir este mensaje: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción”.

La alerta de prueba también se transmitirá por radio y televisión, y está programada para durar un minuto aproximadamente.

En caso de que la prueba de este 4 de octubre se posponga por condiciones climáticas u otros eventos, la prueba se realizará el próximo 11 de octubre.