En momentos en que los avances médicos han transformado el VIH en una condición manejable para miles de personas, Centro Ararat anunció una serie de jornadas de pruebas rápidas gratuitas en distintos municipios de Puerto Rico con motivo del Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH.

La organización indicó que la iniciativa busca promover la prevención, la educación y el acceso a servicios de salud, al tiempo que destacó la importancia del diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir nuevas transmisiones.

Se estima que cerca de 16,000 personas viven con VIH en Puerto Rico. Aunque los tratamientos y las estrategias de prevención han avanzado significativamente, los expertos señalan que todavía existen barreras relacionadas con el desconocimiento, el miedo y el estigma.

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“El VIH ya no es la condición que muchas personas recuerdan de décadas pasadas. Hoy contamos con tratamientos altamente efectivos que permiten a los pacientes vivir vidas largas y saludables. Sin embargo, el primer paso sigue siendo conocer el diagnóstico a tiempo”, expresó el doctor Iván Meléndez Rivera, fundador de Centro Ararat y médico tratante de VIH, a través de declaraciones escritas.

Además de las pruebas gratuitas, el personal de Centro Ararat ofrecerá orientación sobre prevención, acceso a la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), vinculación a tratamiento y otros recursos disponibles para la comunidad.

A continuación el calendario de pruebas gratuitas de VIH:

Viernes, 26 de junio

Centro Ararat San Juan | 8:30 a.m. – 2:00 p.m.

Centro Ararat Ponce | 8:30 a.m. – 2:00 p.m.

Centro Ararat Arecibo | 8:30 a.m. – 2:00 p.m.

Plaza Municipal de Loíza | 8:30 a.m. – 2:00 p.m.

CDT de San José, San Juan | 8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Sábado, 27 de junio

CDT Sabana Llana, San Juan | 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Domingo, 28 de junio

Urbe Apie, Caguas | 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

“El mensaje es simple: conocer tu estatus es una decisión de salud. Mientras más temprano se detecte el VIH, mayores son las oportunidades de acceder a tratamiento y mantener una vida saludable”, concluyó Meléndez Rivera.