La zona cero se prepara para el paso cercano de la tormenta tropical Grace, cuyos planes se juntaron con un temblor de magnitud 4.08, que, anoche, a las 11:39 p.m., activó nuevamente la falla de La Montalva.

Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema atmosférico continúa su trayectoria al sur de la Isla con vientos de 40 millas por hora y, a donde se espera una precipitación de entre tres a seis pulgadas.

Guánica

El alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, mencionó que el ayuntamiento se mantiene atento a las comunidades aledañas al malecón, especialmente la barriada Esperanza y Vista Mar, que tradicionalmente son vulnerables a inundaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que el refugio de la Escuela María Luisa McDougall en el casco urbano, estaría lista desde las 11:00 de la mañana para albergar a la ciudadanía que requiera de un lugar seguro mientras pasa el disturbio.

“Ya está todo coordinado con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación, junto con el personal municipal. También tenemos personal del municipio dando orientación a las personas en las áreas susceptibles a inundación para que, si tiene que acudir al refugio, se comunique con nosotros para entonces así hacerlo”, expuso a Primera Hora durante su reunión con el personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD).

“En el área del malecón, estamos trabajando con las bombas provisionales debido a los daños que provocó el huracán María y los terremotos, y en esta semana se instalaron dos adicionales, de 12 pulgadas cada una. Eso mejora la situación, además de que tenemos tres bombas adicionales de 6 pulgadas y eso nos hace sentir más tranquilos, pero siempre orientando a las personas de que unas lluvias constantes como se esperan, en esa área de Vista Mar y Barriada Esperanza, básicamente a donde siempre se ha inundado, eso puede volver a pasar, a pesar de que tenemos las bombas funcionando”, acotó.

De otra parte, manifestó que el movimiento telúrico de anoche despertó mayor preocupación en el pueblo más afectado por los terremotos.

“Cada vez que hay un movimiento telúrico nos crea preocupación. Hasta ahora está todo bajo la normalidad; no hemos recibido daños mayores de lo que ya se han reportado en nuestro pueblo de Guánica. Le hacemos un llamado a la ciudadanía para que siempre tenga listo su plan de seguridad y de emergencias activo, para así implantarlo, de suceder un movimiento telúrico más grande”, resaltó.

PUBLICIDAD

Exhortó a la ciudadanía que, en caso de haber recibido algún daño a su vivienda con el temblor de anoche, se comuniquen al 787-821-2079, “para enviar al personal de Manejo de Emergencias a tomar la información y gestionar la ayuda”.

Guayanilla

Según el alcalde guayanillense, Raúl Rivera, el refugio de la Escuela Gloria María Borrero, ubicado en la comunidad Macaná, abrió desde las 8:00 de la mañana y ya temprano contaban con cinco personas albergadas, especialmente vecinos de las comunidades El Faro y Playa.

Igualmente, destacó que en la medida que se intensifiquen los vientos, se espera que residentes de Playita y el sector El Sitio hagan lo propio.

“Hemos estado trabajando en todos los cauces de quebradas intermitentes que descargan en nuestro río, removiendo vegetativo, removiendo escombros, basura, y gracias a Dios, hace tres semanas que se nos dio el permiso del Cuerpo de Ingenieros para poder remover los sedimentos y el vegetativo que se acumula en el cauce del río cercano al casco urbano, y entendemos que hemos mitigado bastante para evitar que el río se meta en el pueblo y en las áreas que mayormente han sufrido por estas inundaciones”, expresó.

“En la Playa de Guayanilla, a donde la costa bajó con los terremotos, tenemos una bomba de 8 pulgadas sacando el agua de los caños para así evitar inundaciones costeras en el área del Faro que también es vulnerable a inundaciones costeras. Hemos estado abriendo los caños, cotejando si la marea sube, entonces, cerrarlos y evitar así las inundaciones en las residencias de las personas. Tenemos brigadas desde temprano, recogiendo algunos escombros que las personas a última hora sacan afuera. El refugio también está abierto y temprano ya había cinco personas. Estamos listos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Peñuelas

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, se mostró preocupado ya que el remezón de ayer pudo haber lastimado el refugio de la Escuela Daniel Webster.

Por eso, pidió al Departamento de la Vivienda que inspeccionara los centros comunales de Alturas 2 y el barrio Coto, para utilizarlos en caso de ser necesario pues el ayuntamiento los habilitó con cisternas y generadores eléctricos.

“A nosotros nos preocupa mucho el área del sector Barrial, el área del sector Corea y el sector Cerro Los Cabros que son propensos a deslizamientos, porque con el temblor de ayer puede ser que algunas rocas estén sueltas y, con lo que se espera del evento de lluvias significativo, puede haber más deslizamientos. Para eso nos hemos preparado ubicando maquinaria y equipo pesado en lugares estratégicos para una pronta respuesta”, argumentó.

Yauco

El ayuntamiento yaucano pondrá en vigor una orden ejecutiva ante el paso de la tormenta Grace, que prohibirá las operaciones en establecimientos comerciales a partir de las 4:00 de la tarde, a fin de evitar que la ciudadanía exponga su vida.

Según el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz, “ya después de las 5:00 (de la tarde), todo el mundo deberá permanecer en su hogar”.

Destacó que el refugio principal del sector Los Quiñones está operando desde las 10:00 de la mañana de la tarde.

Por otra parte señaló, que el sismo registrado el sábado en horas de la noche levantó la preocupación de la población, específicamente en las personas de la tercera edad.

“Continúa temblando en la falla de La Montalva… existe preocupación en nuestra población, específicamente las personas de edad avanzada que sabemos que emocionalmente están comprometidas por los continuos movimientos. Ahora con el paso de la tormenta, sabemos que hay preocupación en la ciudadanía. Exhortamos a que permanezcan en las casas con sus familiares y repasen los planes de seguridad”, sostuvo el alcalde de Yauco.

PUBLICIDAD

“Nuestro llamado es que, de sentir un movimiento mayor al de anoche, puedan activar su plan familiar y muy pendientes a nuestras recomendaciones a través de las redes sociales para poder atender cualquier tipo de situación”, agregó.

Ponce

El alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, resaltó que una de las primeras rondas de esta mañana fue para cotejar con un ingeniero estructural, las condiciones de las escuelas Ernesto Ramos Antonini en el barrio Cantera y Lila Mayoral, debido al sismo de magnitud 4.08 ocurrido ayer.

Resaltó que ya se comunicó con los lideres comunitarios de las zonas propensas a inundaciones, entre estas, Buyones, Tiburones, Calzada, Mercedita y La Playa, entre otros, al igual que los sectores en el área de la montaña.

“Nos estamos comunicando con ellos para explorar cualquier necesidad que tengan y, que, a tiempo, puedan refugiarse ya sea con familiares o en las escuelas refugio. Desde ayer estuvimos visitando varias comunidades, arreglando y tapando algunas alcantarillas que nos faltaban, y yo creo que estamos preparados. Ahora depende de nuestro Dios Todopoderoso de que nos guarde y nosotros, bajo la responsabilidad que tenemos de hacer el trabajo, que lo hagamos satisfactoriamente para que nuestra gente esté cuidada”, manifestó.

“A partir del mediodía vamos a tener una segunda reunión por la situación del fenómeno atmosférico, teniendo ya unas medidas exactas de las consecuencias, pero, hasta ahora, lo que se proyecta es que vamos a tener mucha lluvia, la necesitamos, pero tenemos que estar precavidos porque serán entre tres a seis pulgadas de agua que vamos a tener”, añadió.

PUBLICIDAD

De otra parte, el también médico de profesión advirtió que no se puede perder de perspectiva la pandemia del COVID-19.

“Nuestro sistema de salud estará monitoreando y evaluando las diferentes familias que lleguen a los refugios, para que tengan el debido distanciamiento. Aquellas personas que no se hayan vacunado; adultos y personas mayores de 12 años, vamos a tener las vacunas disponibles con el personal de Salud Municipal y de Rastreo y Epidemiología, porque no podemos desligarnos del COVID… todavía seguimos en la pandemia y teniendo ciertos repuntes y estaremos protegiendo a nuestra gente del coronavirus”, confesó.

Juana Díaz

El Gobierno Municipal de Juana Díaz monitorea los niveles de los embalses Toa Vaca y Guayabal, con el propósito de poder reaccionar a tiempo y desalojar a las comunidades Manzanilla, Arús, Galicia, en caso de ser necesario.

De acuerdo con el alcalde Ramón Hernández Torres, esa es una de las principales preocupaciones del ayuntamiento pues las puertas de la represa abren automáticamente en caso de que haya una mayor precipitación.

Asimismo, sostuvo que el refugio de la Escuela Manuel Fernández Juncos está disponible para recibir a la ciudadanía que requiera un lugar para albergarse ante el evento atmosférico que se avecina.

“En esa parte, no vamos a utilizar la Escuela Máximo Donoso Sánchez porque está en proceso de reconstrucción para la reapertura de las escuelas, y se tomó la determinación de utilizar el refugio secundario, que, en este caso, se convierte en primario que es la Escuela Manuel Fernández Juncos”, expuso.

“Hay un protocolo establecido por Operación Vida, van a estar activos y monitoreando la situación del COVID-19, en la eventualidad de que se tenga una complicación, por ejemplo, dos personas vacunadas y el familiar que se quiera quedar para cuidar a su papá o algún miembro de la familia que no tenga la vacuna, pues posiblemente se tenga que ubicar en algún hotel de nuestra ciudad”, señaló al afirmar que “todo nuestro equipo operacional de emergencias y obras públicas están listos con diesel, gasolina, los empleados ya tienen las tareas a cumplir”.

PUBLICIDAD

Dijo que la Policía Municipal y Estatal comenzó sus turnos de 12 horas.

“Estamos listos. Cualquier emergencia el teléfono de OMMEAD es el 787-837-2065, Policía Municipal es el 787-837-8185, y la Policía de Puerto Rico es el 787-837-2016 y Bomberos, 787-837-2330”, mencionó.

Cabo Rojo

De acuerdo con el CNH, el suroeste recibiría el evento atmosférico en horas de la noche, así que el Municipio de Cabo Rojo, activó sus planes para la eventual emergencia.

El alcalde Jorge A. Morales Wiscovitch dijo que el refugio de la Escuela Intermedia Severo Colberg Ramírez está abierto desde temprano a donde también se realizan las pruebas de COVID-19.

“Tenemos también un camión recogiendo los escombros que no nos dio tiempo el día de ayer, y como siempre he dicho, pedimos la cooperación de la ciudadanía para que no sigan sacando escombros porque se acerca mucha lluvia que puede ocasionar inundaciones”, advirtió.

“En el área del Corozo, tenemos la unidad 9 abierta a donde vamos a tener turno durante la emergencia en el caso de que haya inundaciones, poder salir y, vigilancia de la Policía Municipal y personal hoy de nuevo, dando información del refugio en las zonas donde generalmente se inundan, exhortándolos a que se muevan al refugio que cuenta con placas solares, así que no debe haber problemas con la luz”, concluyó.