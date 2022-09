El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones costeras por una fuerte marejada del norte que afecta particularmente las playas de esa región.

La advertencia estará vigente hasta las 6:00 p.m. “Un oleaje del norte de largo período continuará invadiendo las aguas costeras del Atlántico. Este oleaje podría producir repentinamente olas rompientes más grandes a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico. Se espera que las olas rompientes alcancen entre 10 y 15 pies hoy, y la erosión de la playa es posible, especialmente cerca de las mareas altas”.

For today, expect hazardous marine and coastal conditions across the Atlantic waters and local passages. Hazardous... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Tuesday, September 13, 2022

Meteorología precisó que la marea alta en Arecibo será alrededor de las 10:41 a.m., en San Juan a eso de las 11:17 a.m. y en Fajardo alrededor de las 11:00 a.m.

PUBLICIDAD

“Un aviso de inundación costera indica que los vientos y las mareas en tierra se combinarán para generar inundaciones en las áreas bajas a lo largo de la costa”, explicó el ente.

Una advertencia de resacas altas también estará en efecto hasta las 6:00 p.m. mientras que un riesgo de corrientes altas estará vigente hasta la noche del jueves.

Summary of Marine and Coastal Hazards | Resumen de peligros marítimos y costeros #prwx #usviwx Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Tuesday, September 13, 2022

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres urgió evitar meterse a las playas puertorriqueñas esta semana debido a la peligrosidad que representa la marejada.

“Como siempre digo, no queremos retomar el tema de personas ahogadas por las fuertes corrientes. Recuerde que no importa si sabe nadar o no. No queremos otra desgracia en nuestras playas. No queremos a nadie en el agua”, exhortó el comisionado Nino Correa.