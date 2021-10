Luego que diversos suplidores en los Estados Unidos anunciaran una “potencial escasez” de suministros en las tiendas de comestibles durante otoño e invierno, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso indicó a Primera Hora que los consumidores en Puerto Rico podrían enfrentar limitaciones en la variedad de productos, así como un impacto en el precio de ciertos suministros.

Reyes Alfonso indicó que la situación que podríamos enfrentar en los próximos meses es similar a la vivida a principios de la pandemia del COVID-19 en febrero, cuando por falta de mano de obra en la producción y distribución, compañías de manufactura enfrentaron problemas en la generación de sus productos principales.

“Una cosa complica la otra; se está viendo de manera más clara la interconexión entre la cadena de suplidos. Y Puerto Rico, siendo una jurisdicción de los Estados Unidos y recibiendo la mayor parte de las importaciones desde allá, definitivamente, se va a afectar”, dijo el vicepresidente de MIDA.

“Es difícil establecer que un producto u otro va a escasear. Va a haber una limitación en todo en mayor o menor grado, y eso va a ser fluido. O sea, en ocasiones se consigue la mercancía, la mercancía llega, o ese producto en particular no lo hay y habrá que buscar un producto sustituto”, añadió.

No obstante, Reyes Alfonso enfatizó que la situación que enfrenta Estados Unidos “no quiere decir que no va a haber alimento” en la Isla.

“En los supermercados manejamos miles de productos y miles de alternativas o productos sustitutos, y eso nos va a permitir mantener el suplido, pero con unas limitaciones que el consumidor no estaba acostumbrado”, explicó.

En cuanto a la fluctuación de precios, el empresario indicó que el gobierno debe tomar acción ante asuntos que pueden estar bajo su control para evitar mayores aumentos en el precio de suministros, como no dar luz verde al aumento de los costos en transportación terrestre, atender el asunto de las tarifas de energía eléctrica en momentos cuando los ciudadanos se encuentran con un sistema eléctrico frágil, y eliminar impuestos a la administración de furgones, “que lleva 10 años sin resultado alguno y nos hemos gastado sobre $200 millones”.

“Hay que tener flexibilidad, hay que tener paciencia y saber que los comerciantes están buscando la forma de poder suplir y, gracias a Dios, tenemos una industria sofisticada y puedes buscar productos alternativos en diferentes lugares”, indicó.

Según informó CNN el sábado pasado, productos tales como Rice Krispies Treats, Sour Patch Kids, algunos sabores de los helados Ben & Jerry’s, especias “gourmet” de McCormick son algunos de los productos que se pueden ver afectados debido a falta de mano de obra, materia prima y transporte que estrangulan las cadenas de suministro en estos momentos.

Igualmente, la firma de investigación de mercadeo estadounidense IRI reveló que cerca del 18% de las bebidas y los productos de panadería, el 16% de las meriendas y el 15% de los alimentos congelados y los dulces se agotaron en los supermercados estadounidenses el pasado 3 de octubre.