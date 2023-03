Aunque muchos patronos en Puerto Rico tienen expectativas de contratar más empleados en los próximos meses, una cantidad considerable de ellos, el 83%, afirma que enfrenta problemas para poder reclutar el talento que necesita, según la más reciente encuesta de expectativa de empleo realizada por ManpowerGroup.

Esa cifra, que surge de la encuesta a 1,000 patronos de empresas de diversos tamaños y en diferentes sectores de la economía, coloca a Puerto Rico entre los países donde se le está haciendo más difícil a los patronos reclutar talento, una tendencia que no se limita a la Isla, sino que se nota en muchas otras naciones.

PUBLICIDAD

Específicamente, Puerto Rico se ubica como el quinto país donde más problemas para reclutar tienen los patronos, detrás de Taiwán, Alemania, Hong Kong y Portugal, según el reporte de ManpowerGroup, que lleva a cabo esta encuesta en 41 países.

“Puerto Rico tiene un 83% de nivel de complejidad y de escasez de talento. Así de complicado es el escenario para todas las industrias ahora mismo en la Isla”, afirmó Melissa Rivera Roena, gerente general de Manpower para Puerto Rico y República Dominicana.

La ejecutiva sostuvo que la escasez de talento es un fenómeno que se está experimentando a nivel global. “Esa es la realidad, tenemos más empleos que gente que quiere ocuparlos”, afirmó.

Agregó que esa escasez de talento ha llegado a un nivel que calificó de “alarmante”. Según los datos que ha compilado Manpower, los empresarios a nivel global indican que el nivel de complejidad para identificar talento ha ido aumentando, de un 35% en 2013, a 77% en 2023.

Por otro lado, la encuesta de ManpowerGroup reveló que la expectativa de contratación en Puerto Rico se mantuvo, como en el trimestre anterior, en 26%, lo coloca a la Isla en la posición 19 a nivel mundial. Ese 26% pone a Puerto Rico por encima del promedio global de expectativa de reclutamiento, que se ubica en 23%.

Como dato adicional, Panamá (41%), Costa Rica (38%) y Guatemala (38%) son las naciones con las más altas expectativas de contratación.

Al mirar esa expectativa de contratación en la Isla de manera más detallada, el 43% de las empresas encuestadas planea contratar nuevo personal; 17% espera reducir su plantilla de empleados; 37% no planifica hacer cambios; y 3% desconoce si hará cambios en su intención de contratación para el próximo trimestre.

PUBLICIDAD

Dentro del grupo de empresas que sí pretende contratar más personal, la cifra aumentó en 2% con respecto al trimestre anterior, lo que podría ser indicativo de “un mayor optimismo en la posibilidad de contratación en Puerto Rico”.

La industria con mayor expectativa de contratación es el de la industria de servicios de comunicaciones (70%), y le siguen la industria de la salud (42%), y la industria de tecnologías de información (42%). La lista continúa con los sectores de finanzas y bienes raíces (33%); bienes de servicios y consumo (29%); y transporte, logística y automotriz (26%).

La manufactura, empresa de gran relevancia en la Isla, se coloca con una expectativa de contratación de 16%. Rivera comentó que, al indagar por qué la expectativa se mostraba tan baja en la manufactura, expertos lo atribuyen a “movimientos legislativos que se están haciendo de cara a incentivos nuevos para atraer mayor manufactura a la Isla”, por lo que esperan una mejoría para el segundo trimestre.

Al abordar la expectativa de contratación desde la óptica del tamaño de las empresas, las microempresas (1 a 10 empleados) tenían una expectativa de contratación en 43%; las pequeñas (10 a 49 empleados) en 45%, mientras que las empresas medianas (50 a 249 empleados) tenían su expectativa de contratación en 14%, y las grandes (250 empleados o más) en 26%. Rivera comentó que las cifras más bajas en las medianas y grandes empresas “dependen mucho más del financiamiento”, que se está viendo impactado por los aumentos en tasas de interés y la incertidumbre que se ha generado en la industria bancaria.

PUBLICIDAD

Mirando la expectativa de contratación a través de las diferentes regiones de Puerto Rico, la zona norte lidera con 36%, seguida por la zona sur (33%), la zona oeste (30%), el este (25%), el área metro (20%), y la zona central (18%) queda rezagada con la más baja expectativa de contratación.

Al evaluar a las habilidades que más buscan las empresas al contratar, la mayor demanda de “habilidades duras, es decir, experiencia previa”, está en: tecnología de información (o IT, como se le conoce por sus siglas en inglés) y análisis de datos, ingeniería, ventas y mercadeo, operaciones y logística, y atención al cliente.

Por otro lado, entre las “habilidades blandas”, aquellas “que difícilmente se miden en las organizaciones”, porque no es algo que se refleje en un resumé, las más buscadas son: autodisciplina, resiliencia y adaptabilidad, pensamiento crítico y análisis, creatividad y originalidad, razonamiento y resolución de problemas.

Sobre ese particular de las “habilidades blandas”, Rivera Roena sostuvo que “destacan la parte humana como base fundamental en un proceso para identificar nuestro talento”, y agregó que es un aspecto que “hoy se convierte en más crítico cuando vemos que 77% a nivel de las empresas dicen que tienen una situación para identificar talento, y hay un nivel de escasez de talento altísimo”.

Ante esa situación, explicó, Manpower ha elaborado procesos de entrevistas o evaluación de candidatos mucho más personalizados, que van más allá de cuál es la experiencia previa, e incluye muchas preguntas, preguntas abiertas, como “qué harías ante algunos escenarios, cómo los manejarías o cómo los manejaste, y así vamos descubriendo un poco más a fondo el perfil de las personas que estamos evaluando”.

PUBLICIDAD

En respuesta a preguntas de la prensa y empresarios que participaron de la presentación, Rivera Roena, destacó que, en general, los empleadores “ven con buenos ojos” cuando alguien ha hecho un emprendimiento y asumió el riesgo de crear su propio proyecto o empresa, algo que ha experimentado un aumento en los tiempos de pandemia.

Asimismo, destacó que, luego de los ajustes de trabajo remoto e híbrido que forzó la pandemia, las empresas deberán tomar en cuenta que muchos talentos están dando más valor a otros aspectos, como poder pasar más de tiempo con su familia, y hacer los ajustes y tener la flexibilidad necesaria para atender esa nueva realidad.

“Sí se puede trabajar remoto y ser productivo. Pero tengo que medirte. Tengo que asegurarme que la calidad no se pierda. Y tengo que cuidar el ‘well being’, o sea, la parte de salud, que es bien importante. Y eso lo tuvimos que inventar o crear de hoy para hoy, porque la gente no quería regresar”, comentó Rivera Roena. “Porque sí, vivimos bonitas experiencias dentro de lo triste y trágico (de la pandemia)”.

“Hemos humanizado las necesidades. Y hemos visto la necesidad de hacerlo, porque no es necesariamente igual de atractivo ya $10 adicionales, más que poder decir, por ejemplo, trabaja presencial hasta las 12, pero trabaja en la tarde en tu casa para que puedas hacer una gestión personal”, comentó. “Y sí, nos hemos visto afectados, porque no sabíamos cómo medir productividad ante este tipo de flexibilidad. Pero tenemos gente más contenta. Porque no hay nada más importante que el balance de familia y trabajo. Y que bueno es trabajar en esta empresa que puedo hacer eso”.

PUBLICIDAD

Insistió en que las empresas deben reinventarse, ser más flexibles, y tomar en cuenta y ajustarse a esas necesidades del talento “para crear un ambiente de trabajo más ameno y de mayor compromiso”.

“Hay que lograr que cuando veamos este número de 26% de expectativa neta (de contratación)… la pregunta es, cómo logramos que este 26% se traduzca a un empleo creado, porque aporta a la economía, porque aporta a un sustento familiar, porque aporta experiencia”, insistió la ejecutiva haciendo un llamado a todas las asociaciones e industrias a unificar ideas y propuestas, y elogiando a las instituciones académicas que han hecho los ajustes para atender de manera efectiva los cambios generacionales y los retos que han surgido a raíz de la pandemia.

“(Tenemos que) reinventarnos, porque identificar talentos hace 10 años atrás no es lo mismo que identificarlos hoy. Antes tenías para una vacante diez posibles candidatos. Ahora tienes diez vacantes y ningún candidato”, reiteró.

Los resultados completos de la Encuesta de Expectativa de Empleo de Manpower Group está disponible en el portal go.manpowergroupcca.com/meos-pr.