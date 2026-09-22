El índice de vejez de Puerto Rico pasó de 168 en 2020 a 237 en 2025, lo que representa un aumento de 41 % en apenas cinco años, según los datos publicados este martes por el Instituto de Estadísticas de la isla.

Esto significa que actualmente existen cerca de 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, según el comunicado, que indicó que el índice aumentó en los 78 municipios de Puerto Rico.

La transformación ocurre simultáneamente con una reducción sostenida de la población joven y en edad productiva en el archipiélago, donde el estimado poblacional se situó en 3,184.835 habitantes al 1 de julio de 2025.

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Datos divulgados por el Instituto muestran asimismo que los nacimientos en Puerto Rico se redujeron un 70 % entre 2000 y 2025, al pasar de 59,460 a 18,003.

Desde 2016, las defunciones superan consistentemente los nacimientos, consolidando un crecimiento natural negativo de la población.

A la baja natalidad, se ha sumado tradicionalmente la frecuente migración a Estados Unidos de población joven, aunque estos datos se han estabilizado.

“Los datos nos están mostrando un Puerto Rico distinto al de hace apenas unos años”, expresó Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, quien afirmó que la población “envejece aceleradamente”.

Un censo llevado a cabo por la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada (OPEA) y publicado en el 2025 reveló que el número de adultos mayores es de 962,805. Para 2030, se espera que superen los 1.2 millones.