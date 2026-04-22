Hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra, Puerto Rico tiene una razón para celebrar que también aporta a la calidad del medio ambiente.

Es que esta isla caribeña resultó ser el segundo país del mundo clasificado con la mejor “calidad de aire”, mientras San Juan también es la segunda capital del planeta con menor concentración de contaminantes para respirar.

La clasificación se otorgó en el reciente publicado Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 de la empresa IQAir. En este se recogen datos recopilados de 9,446 ciudades en 143 países, regiones y territorios.

PUBLICIDAD

Esta designación, sin embargo, es una razón para estar conscientes de la importancia de cuidar el planeta. Según establece el informe, “los datos de 2025 sirven como un recordatorio fundamental de que la calidad del aire no es un logro estático, sino un recurso frágil. En 2025, la actividad de incendios forestales afectó gravemente a regiones que históricamente habían experimentado niveles relativamente bajos (de contaminación)”.

La clasificación se otorgó en el reciente publicado Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 de la empresa IQAir. ( Carlos Rivera Giusti )

El análisis para medir la calidad del aire se hizo siguiendo la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que expone es que debe haber concentraciones de partículas finas en suspensión de 2.5 micrones o menos (PM2.5) en cinco unidades de microgramos por metro cúbico (µg/m3) para mantener un ambiente saludable.

Puerto Rico no siempre ha tenido la mejor calidad del aire.

Un informe del Grupo Banco Mundial estableció que en el 2011 la calidad de aire en Puerto Rico estaba deteriorada con PM de 71.6 µg/m3.

En el 2024, quedó el quinto país del mundo con el aire menos contaminado en el informe de IQAir. Ya en el 2025, se posicionó segundo.

En este recién informe de IQAir, el monitoreo realizado en la Isla apuntó a una calidad de aire de 2.4. Fue superado solo por la Polinesia Francesa, que obtuvo 1.8.

En la zona de Latinoamérica y el Caribe, Puerto Rico logró ubicar a seis zonas analizadas entre las primeras 10 con menor contaminación. Destacó Vieques, en la zona de Puerto Ferro, empatado en las primeras posiciones con Bathsheba, Barbados, con un nivel de 1.8.

PUBLICIDAD

Vieques repitió en quinto lugar, en la zona de Isabel II, con un PM de 2. Seguido de San Juan en sexto lugar con 2.3, Mayagüez en octavo puesto con 2.4, Fajardo en noveno con 2.5 y San Germán en el décimo con 2.5.

Hay que recordar que Mayagüez quedó en el 2024 como la ciudad con el aire más puro del planeta. Había destronado a Zúrich, Suiza, que fue la ciudad menos contaminada del 2023. Pero, en el 2025, la Sultana del Oeste fue desplazada por Nieuwoudtville, Sudáfrica, con un PM de 1. Le siguió Utö, Finlandia, con 1.3.

La ciudad de San Juan también es la segunda capital del planeta con menor concentración de contaminantes para respirar. ( Teresa Canino Rivera )

¿Qué hace que Puerto Rico tenga una buena calidad de aire, con menor concentración de contaminantes?

El director interino de la División de Calidad de Aire del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Cesar Rodríguez, explicó que, “monitoreando continuamente y fiscalizando a todas las compañías, mediante inspecciones y la permisología que emitimos”, es como han logrado que Puerto Rico mejore la calidad de aire.

El funcionario precisó que el DRNA tiene una “red de monitoreo” que mide los seis criterios de contaminantes fijados a nivel federal y local. Específicamente, se miden niveles de plomo, monóxido de carbono, materia particulada de PM10 y PM2.5, ozono, bióxido de azufre y bióxido de nitrógeno.

“Nosotros lo que hacemos es que en la red estamos continuamente recopilando data y analizando para ver que estemos en cumplimiento con esas normas de calidad de aire que establecen las agencias de protección ambiental”, señaló Rodríguez.

PUBLICIDAD

Expuso que también ayuda que “las industrias son bien receptivas a la hora de establecer los controles que se le solicitan”.

Pero, también aceptó que hay otros factores que han ayudado a que en Puerto Rico el aire que se respira sea uno mejor.

“Aparte del cumplimiento de parte de las diferentes compañías con lo que se establece en los permisos que se emiten, podríamos decir también que ayuda lo que es el ambiente donde vivimos, donde nosotros recibimos mucho viento. El viento carga mucho con relación a los gases, pues, hay una buena dispersión. (Además,) actualmente en Puerto Rico, los cambios que ha habido en el combustible que se utiliza, nos estamos moviendo a combustible más limpio, pues, eso va a hacer que tengamos menos contaminación en el ambiente. Eso en cuanto a nivel de industria”, detalló.

Agregó que “los mismos vehículos de motor son más eficientes, actualmente. Contaminan también menos. En parte, es todo eso. Los diferentes escenarios que tenemos ocurriendo simultáneamente, como el movimiento a la energía solar, todo eso nos ayuda a nosotros que haya menos contaminación de parte de fuentes de emisión”.

También explicó que, al no tener mucho particulado de contaminantes en el ambiente, ayudan a que los árboles tengan un mejor proceso de fotosíntesis y limpien el aire de manera eficiente.

Rodríguez recordó sólo dos instancias en la que hubo alertas por contaminación del aire. Sostuvo que una ocurrió hace alrededor de 20 años en la zona industrial de Amelia, entre Guaynabo y Cataño. Comentó que se le atribuyó a Los Molinos y el tránsito vehicular, por lo que aumentaron los niveles de PM10, sobrepasando los límites nacionales. La segunda instancia fue una contaminación por plomo de Battery Recycling alrededor del 2010.

Comentó que otras instancias naturales también afectan la calidad del aire, como lo es el particulado del Polvo del desierto del Sahara, así como cuando se activa el volcán La Soufrière, en la isla de Guadalupe.