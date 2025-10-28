Lo que comenzó como un viaje de descanso para Lisa Torres, una puertorriqueña que se encuentra en Jamaica, se ha convertido en una experiencia marcada por la incertidumbre ante el avance del huracán Melissa, un sistema de categoría 5 que amenaza con impactar directamente la isla.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Melissa mantiene vientos sostenidos de más de 175 millas por hora, con ráfagas que alcanzan las 210 millas por hora, generando ya condiciones severas de viento y lluvia en gran parte del territorio jamaicano.

Torres relató que se encuentra varada en Montego Bay tras el cierre del aeropuerto local debido al fenómeno.

“Vine de vacaciones con mi esposo y mi amiga. Quiero enviarle este mensaje porque mi familia de Puerto Rico está muy preocupada por mi. Tengo familia en Trujillo Alto, en Gurabo y tenemos familia en Ponce y Río Grande. Nosotros somos de Massachusetts, vinimos a Montego Bay, Jamaica de vaciones, estamos ‘stockeados’ aquí porque cerraron el aeropuerto, no nos pudimos ir. Sabemos que hay un fuerte huracán categpría 5″, comentó diciendo Torres en un vídeo publicado por la meteoróloga Ada Monzón.

La razón del vídeo, según explicó era para decir que le avisaran a su familia en Puerto Rico que tanto ella como su esposo se encontraban bien y que una vez pase el huracán intentarán comunicarse con sus allegados.

Asimismo solicitó oraciones tanto para el pueblo jamaiquino como para los turistes que se encuentran allí.

“En cuanto pase este huracán que Dios ponga su mano para que este huracán no nos afecta y se vaya para otro lado si no pues que nos cuide y nos proteja. Oren mucho por toda la gente.

Sostuvo que hay muchos latinos que se quedaron varados a causa del ciclón.

La puertorriqueña aseguró que, pese a la tensión, se encuentra a salvo y resguardada en un resort, donde aún cuentan con electricidad y agua. Sin embargo, los efectos del ciclón ya se sienten con fuerza.

Melissa se mueve lentamente a unas 5 millas por hora lo que estaría provocando vientos de fuerza de huracán y de tormenta tropical por largas horas en Jamaica.