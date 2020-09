Caras jóvenes llevando un discurso aparentemente dominado. Vídeos llamativos, con gráficas de colores difíciles de ignorar por su brillantez... Esto puede ser la introducción al mercado de venta de monedas virtuales (”bitcoin”), o al Movimiento Forex de compraventa de divisas (monedas extranjeras).

Este modelo de negocio que “no es otra cosa que una pirámide”, según advirtió el economista Heriberto Martínez, parece haber sido la motivación para la masiva actividad ocurrida el pasado sábado en Morovis, donde decenas de personas, mayormente jóvenes, disfrutaban sin seguir las medidas de protección sanitaria para evitar el contagio del coronavirus COVID-19. Ni mascarillas ni distanciamiento físico se observan en las imágenes circuladas en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Aunque se desconoce el nivel de penetración de este tipo de negocio piramidal en Puerto Rico, específicamente los de venta de bitcoins o del Movimiento Forex, Martínez expuso que son mayormente jóvenes los propulsores a nivel local.

“Por lo que me he fijado en redes sociales y lo he seguido, son jóvenes mayormente, y son jóvenes que quedaron un poco entusiasmados con el tema de bitcoin en Puerto Rico. Entonces, a través de las redes sociales, ellos organizan eventos. He podido ver un par de vídeos de lo que ellos están presentando, obviamente, no se presentan así como una pirámide, pero es la misma dinámica de pirámide y aportar dinero, esperando un rendimiento de ese dinero. Si el negocio se cae, como puede ser la pérdida de valor en la moneda virtual, todos pierden y desaparece el Forex”, detalló.

Pero, ¿Qué es el movimiento Forex o la venta de monedas virtuales?

“Forex no es otra cosa que una pirámide, donde tienes que seguir incorporando gente al modelo de negocio y ese dinero se invierte en lo que se entiende como el intercambio de valor de la monedas. Es un negocio totalmente especulativo, donde lo que te están diciendo es, ’Vamos a coger dinero a través de Forex, vamos a invertir en moneda virtual, también pudiera hacerse con moneda real, pero en este caso con moneda virtual y si el precio de la moneda a la cual estamos invirtiendo, o haciendo intercambio sube, ganamos dinero y se distribuye de acuerdo a la aportación en la pirámide. Si el valor de la moneda se cae, entonces, todos perdemos”.

PUBLICIDAD

El gran problema de este modelo de negocio es que no tiene ninguna regulación por parte del gobierno, por lo que el valor se basa en la compraventa.

“Hay una realidad, en un momento dado el valor del Bitcoin se disparó. Entonces, las personas que están pendientes a este tipo de intercambio financiero son personas que por lo general identifican de manera previa cuándo es que empieza a darse el punto de inflexión, es decir, cuándo esa pendiente positiva va a cambiar a negativa y empieza a perder el valor, entonces ahí venden, y ahí es el rendimiento o inversión que recuperas”.

Cada pirámide o modelo finaciero de este tipo, tiene un mínimo de inversión de entrada, lo que representa la capitalización del negocio.