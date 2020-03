El COVID-19 ha paralizado el mundo, pero en Puerto Rico buscamos seguir activos desde nuestras casas. Les compartimos #loquehagoencasa 🏡 Una iniciativa junto a Instituto de Cultura Puertorriqueña, Cultural PR, WIPR, Canal 6, Notiséis 360, WKAQ 580, El Nuevo Día y Primera Hora. #EsteVirusLoParamosUnidos #QuedateEnCasa #eMotionsPR 🇵🇷 ¡Gracias Andy Montañez 🙌🏼! *El video no debe contener lenguaje soez, ni de mal gusto. *Al momento de compartirnos el video, el participante cede su consentimiento, sin costo alguno, para la difusión en distintas plataformas de medios. (Redes sociales, radio y televisión) *eMotions, Instituto de Cultura Puertorriqueña, WIPR y Univision radio no nos hacemos responsables si el video no cumple con las reglas aquí establecidas para su difusión. *Al enviarnos su video accede a lo siguiente: El/La Participante representa que tiene toda la autorización necesaria para permitr que las Entidades Participantes puedan transmitir el material suministrado a través de sus cuentas de redes sociales. El/La Participante indemniza, libera y releva a las Entidades Participantes, sus afiliadas, directores, oficiales y empleados de cualquier daño que pueda surjir de su representación. La entidades participantes son las siguientes: Instituto de Cultuta Puertorriqueña, eMOTIONS Productions LLC, WIPR y Univision Radio.