¿Dónde nos encuentras y qué cambia con Primera Hora? Si tienes dudas sobre el cambio que experimentaremos desde hoy al ser 100% digital te aseguramos que no tienes nada de qué preocuparte. ¡Seguimos aquí para ti!

¿Qué cambia?

Cambia la forma de encontrarnos. Luego de casi tres décadas acompañando a Puerto Rico desde el papel, Primera Hora da un nuevo paso para concentrar su propuesta informativa en las plataformas digitales.

¿Cuál es la misión?

Nuestra misión continúa: informar, contar historias, entretener y llegar hasta donde está nuestra audiencia.

¿Dónde hallamos a Primera Hora?

Nos vemos en la web. En primerahora.com continuaremos encontrando las noticias de Puerto Rico y el mundo, además de nuestros contenidos de entretenimiento, deportes, estilos de vida y opinión.

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¿Qué voy a ver en la web?

Noticias: Puerto Rico, política, gobierno, policía y tribunales, consumo, ciencia y tecnología, Estados Unidos y Mundo.

Entretenimiento: Farándula, música, cine y televisión, cultura, teatro, reinas de belleza y mucho más.

Deportes: Los acontecimientos deportivos de la actualidad que impactan a Puerto Rico y a nivel internacional.

Videos: Coberturas, entrevistas y contenido audiovisual para consumir la noticia de otra manera. La plataforma mantiene una sección de videos y transmisiones.

Fotos: Galería y contenido visual de las noticias y acontecimientos que marcan al país.

¿Se mantienen los “newsletters”?

Por supuesto que sí. Continuarás recibiendo directamente en el correo electrónico un resumen de las noticias más importantes del día.

Y, ¿las redes sociales?

La conversación también continúa en las plataformas sociales de Primera Hora, donde mantenemos presencia en Instagram, Facebook, X y TikTok.

¿Seguiremos conectados a través del APP?

Eso es así. La aplicación de Primera Hora ofrece noticias, deportes, entretenimiento, fotos y videos que te permiten mantenerte al día desde el teléfono.

¿Qué dejamos atrás?

El papel.

¿Qué nos llevamos?

28 años de historias.

¿Qué permanece?

Las ganas de contar lo que pasa en Puerto Rico y el mundo. La lealtad a una audiencia que ha respaldado la marca desde sus inicios.