“Se distribuirá rápidamente... Lo verán muy pronto”.

Estas fueron algunas de las palabras del presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa el sábado sobre los $400 semanales para los desempleados a causa de la pandemia, como parte de las ayudas económicas que dispuso en varias órdenes ejecutivas.

Sin embargo, es una pregunta abierta cuántas personas recibirán ese beneficio semanal y cuánto tiempo podría tardar en llegar.

El Departamento de Trabajo federal indicó a los estados y territorios que este beneficio prometido por Trump en realidad ascenderá a $300 si no pueden proporcionar el resto, es decir $100, según información obtenida el lunes por The Associated Press.

Y es que la orden del presidente señala que $300 los pondrá el Fondo de Ayuda para Desastres del Departamento de Seguridad Nacional a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), y el restante de $100 los gobiernos estatales, de los cuales la mayoría sufre una caída de ingresos fiscales por el COVID-19.

Pero antes, el Congreso debe dar luz verde al desembolso de ese dinero.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, insistió el domingo que los primeros cheques podrían llegar “en un par de semanas”, pero reconoció que la administración todavía tenía que indagar por completo a los estados y territorios para ver si podrían pagar su parte de los $400.

De hecho, Kudlow admitió que la acción ejecutiva podría terminar en los tribunales.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Si la ayuda eventualmente se da como Trump planteó, los solicitantes elegibles recibirán un pago retroactivo a partir de la semana del 1 de agosto y estará vigente hasta diciembre.

La ayuda por desempleo complementaria (Compensación Federal por Desempleo Pandémico) de $600 por semana culminó el 25 de julio.

Preguntado sobre la legalidad de las órdenes ejecutivas de Trump, el líder de la mayoría demócrata en el Senado federal, Chuck Schumer, dijo el domingo a ABC News: “Bueno, sabes, dejaré eso a los abogados (...) No va a entrar (las órdenes) en efecto en la mayoría de lugares hasta dentro de semanas o meses porque está armado de una manera loca”.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico no posee detalles de cómo procedería el beneficio en la Isla, pues no ha recibido comunicación oficial por parte del gobierno federal, dijo a Primera Hora el portavoz de prensa de la agencia, Héctor “Kike” O’Neill Ramos.

“Estamos en la espera de que el gobierno federal emita unas guías y una comunicación oficial de cómo se va a estar implementando eso”, indicó O’Neill Ramos.

¿Quiénes serían elegibles?

Los reclamantes que serían elegibles a los $400 semanales son aquellos que reciben al menos $100 por semana de cualquiera de los siguientes beneficios:

Compensación por desempleo, incluyendo la Compensación por Desempleo para Empleados Federales ( Unemployment Compensation for Federal Employees ) y Compensación por Desempleo para Exmiembros del Servicio ( Unemployment Compensation for Ex‑Service members );

) y Compensación por Desempleo para Exmiembros del Servicio ( ); Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica ( Pandemic Emergency Unemployment Compensation );

); Asistencia de Desempleo Pandémico ( Pandemic Unemployment Assistance o PUA);

o PUA); Beneficios Extendidos ( Extended Benefits );

); Compensación a corto plazo ( Short-Time Compensation );

); Subsidio de reajuste comercial ( Trade Readjustment Allowance ); y

); y Pagos bajo el programa de Asistencia de Empleo Propio (Self-Employment Assistant program).

El solicitante también deberá proporcionar una autocertificación de que está desempleado o parcialmente desempleado debido a la pandemia.

Puedes encontrar más información aquí: whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-authorizing-needs-assistance-program-major-disaster-declarations-related-coronavirus-disease-2019/.