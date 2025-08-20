Aunque hasta el martes en la mañana el Centro Nacional de Huracanes (CNH) pronosticaba que una onda tropical se podría desarrollar sobre o cerca de Puerto Rico, el panorama cambió y aunque se espera algún tipo de desarrollo, el mismo sería al norte de las Islas de Sotavento.

En el más reciente informe del CNH, el ente resalta que la onda tropical sigue produciendo aguaceros y tormentas eléctricas.

“Las condiciones ambientales parecen ser propicias para un desarrollo gradual de este sistema, y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana, mientras se mueve cerca o al norte del norte de las Islas de Sotavento, indicó el CNH.

Según la gráfica que muestra en su página cibernética, el área de posible desarrollo ciclónico se ubica al noreste de la Isla y no sobre Puerto Rico como se mostraba hace unos días.

El sistema tiene una probabilidad baja de desarrollo ciclónico para los próximos dos días, de solo un diez por ciento, mientras que para los próximos siete días tiene un 60 por ciento de probabilidad ciclónica.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM), indicó que aunque la guía de modelos pronostica que la onda debe pasar al norteste de la Isla, esta pudiera estar dejando fuertes lluvias en la región.

“Se espera la entrada de aguaceros y tormentas eléctricas en la región, lo que mantendrá un riesgo elevado de inundaciones y un riesgo limitado de actividad eléctrica”, sostuvo el SNM.

Mientras, la segunda onda tropical que se encuentra cerca de las Islas de Cabo Verde parece tener condiciones favorable para su desarrollo en los próximos días, sin embargo, a finales de esta semana encontraría un ambiente hostil en el Atlántico lo que entonces limitaría su formación ciclónica.

Este sistema tiene un 40 por ciento de desarrollo ciclónico tanto para 48 horas como para los próximos siete días.