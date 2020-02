¿Qué piensas sobre Puerto Rico?

Con esta interrogante comenzó la colección fotográfica “What People Think of Puerto Rico”, un incipiente proyecto en el que el reconocido fotógrafo Andre Kang documenta cuál es el sentir de los residentes de Taiwán cuando se les inquiere decir lo que piensan cuando les mencionan la isla caribeña.

Y las respuestas han sorprendido a Kang, quien es taiwanés pero vivió en Puerto Rico por 25 años, tiempo en que forjó una sólida carrera profesional por más de dos décadas como fotógrafo destacado de GFR Media hasta que decidió retornar a su país en 2018.

Kang -quien actualmente trabaja “freelance”, mayormente de proyectos fílmicos- explicó a Primera Hora que la idea no fue planificada y que surgió de manera orgánica en tertulias que tenía con amistades con las que suele compartir en Taiwán.

“En un principio cada vez que hablaba con mis amistades sobre Puerto Rico muchos no tenían una idea clara sobre la isla. Algunos tenían una impresión, pero básica. Por ejemplo, saben que en Puerto Rico se juega buen béisbol, pero si les preguntas por algún pelotero boricua mencionan a Alex Rodríguez o a Sammy Sosa. Entonces, tiene esa confusión con República Dominicana… otros lo confunden mucho con Cuba. Y eso me dio mucha curiosidad”, explicó .

Entonces, se convenció a sí mismo en crear la iniciativa “What People Think of Puerto Rico” la cual consiste en interceptar gente en la calle -conocidos o desconocidos- y hacerles la pregunta: ¿Qué piensas sobre Puerto Rico?. Posteriormente, luego que anota la respuesta, Kang conversa con las personas sobre la isla y los fotografía con la bandera monoestrellada puertorriqueña.

“Espero que me respondan y después les enseño la bandera -que es un regalo que aprecio mucho porque me la regaló Humberto Trías cuando decidí venir para Taiwán para que siempre recordara a Puerto Rico- y los retrato con ella. Y está chévere porque están agarrando la bandera y son personas con sus caras de rasgos orientales… es una composición y un contraste diferente. Y así surge la idea… Son ideas que vienen de repente y no sabes realmente el por qué”, detalló.

Agrega que cuando establece la conversación con los protagonistas de las imágenes les habla sobre la historia de Puerto Rico y los ubica geográficamente.

“La mayoría sí saben que los puertorriqueños son latinos, pero piensan que son de un país de Centroamérica. Ahí es que les explico que es una isla en el Caribe. Pero te puedo decir que la mayor confusión que tienen es cuando les explico la relación que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, les digo que Puerto Rico es territorio americano pero su idioma es español, que tiene su propia bandera, que los puertorriqueños eligen a su gobernador pero no pueden votar por el Presidente de Estados Unidos. También les explico que tienen su representación en eventos importantes como los Juegos Olímpicos o el Miss Universe. Prácticamente, me he convertido en un embajador puertorriqueño”, comenta quien tiene un amor especial por Puerto Rico, así como por República Dominicana, país al que su familia se mudó cuando era niño y donde vivió hasta su etapa universitaria.

Kang compartió algunas anécdotas de lo que ha sido el proyecto. Mencionó, por ejemplo, el caso de un violinista que toca en las calles de Taipei, capital de Taiwán, y que entretenía a su público al ritmo de “Despacito” del cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Cuando el fotógrafo le preguntó sobre Puerto Rico, el violinista -de nombre Nick Yi- le respondió si se trataba de una ciudad de Europa. “Um, no…pero la canción que estás tocando, “Despacito”, ¿sabes que es de Puerto Rico?”, le expresó. El artista asombrado le dijo que desconocía el dato y que pensaba que la canción era de un artista de España.

“Lo que pasa es que acá y en China el idioma español les suena a España y para ellos todo el que habla español es de ese país. De hecho, ellos no dicen españoles, ellos se refiere al idioma de España”, reveló.

Sostuvo que le parece curioso la relación que hacen de artistas boricuas reconocidos con Estados Unidos. “Por ejemplo me mencionan a Ricky Martin y a Jennifer López, pero piensan que son de Estados Unidos o de otro país y les tengo que aclarar que son puertorriqueños. También les he hablado de José Juan Barea, como jugador de la NBA y se sorprenden porque para ellos un blanquito que parece americano no puede ser latino”, manifestó al poner de ejemplo la experiencia que tuvo con Ruby Yang, una embarazada que tan pronto escuchó la palabra Puerto Rico mencionó a JLo pero también lo asoció con los “burritos” mexicanos.

Kang explicó que, curiosamente, la historia política de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos se asemeja un poco a la de Taiwán. Y es que Taiwán es un país en el que sus ciudadanos eligen democráticamente a su presidente y legisladores, tienen su propia moneda y pasaporte. “Muchos piensan que Taiwán pertenece a China, pero no es así…”, dijo al destacar que, por ejemplo, China es una república socialista dominada por un partido comunista. En cambio, en ambos se habla el mismo idioma: mandarín.

De hecho, en un momento dado Taiwán fue colonia de Japón y tras la segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón, la República China asumió control de Taiwán. Pero luego de la guerra civil china (1946-1950) y después del periodo conocido como el “Terror Blanco” Taiwán logró construir una sociedad libre y democrática. El proceso de construir una identidad nacional taiwandesa tomó décadas. En cambio, algunos todavía se siguen refiriendo a Taiwán como una provincia China, según explicó Kang. “Pero eso no es cierto”, afirma aunque reconoce que la isla no es reconocida en todas las naciones como un estado soberano. “Por eso no tenemos representación, como la tiene Puerto Rico, por ejemplo en los Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales”, explicó.

Por el momento, Kang maneja el proyecto como un “hobbie”. “Estoy poco a poco calentando los dedos, como decimos los fotógrafos. No es algo que hago todos los días, sino cuando tengo el tiempo de salir a la calle. Esto yo lo veo también como una forma de conocer más gente y que ellos a su vez puedan conocer de Puerto Rico. No sé hasta dónde pueda llegar la iniciativa pero hasta ahora me gusta mucho la idea. Quién sabe si se convierta en algo especial como lo es “Humans of New York”, expresó sobre un proyecto de fotografía que comenzó en 2010 el fotógrafo Brandon Stanton con el objetivo de fotografiar a 10,000 neoyorquinos en la calle, acompañado de una pequeña entrevista sobre sus vidas.. En cambio, hoy día Humans of New York cuenta con más de 80 millones de seguidores en Facebook y otras redes sociales y el material es compartido a través de un fotoblog conocido como HONY. El trabajo también aparece en dos libros: Humans of New York y Human of New York: Stories.