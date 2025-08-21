A pesar de que no se espera un impacto directo de la fuerte onda tropical con potencial ciclónico en en Atlántico, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM), sí anticipa un aumento en la humadad por la cercanía del sistema.

Según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes, la onda tiene un 70 por ciento de probabilidad de convertirse en depresión en los próximos siete días, sin embargo, se espera que la misma tome un rumbo más al norte pasando al noreste de Puerto Rico este fin de semana.

Pero, a pesar de la distancia, se espera que deje lluvias en la región.

“A partir del viernes, se producirá una transición de un ambiente seco y estable a un patrón mucho más húmedo debido al acercamiento de una vigorosa onda tropical a la región”, lee el pronóstico del SNM.

“El campo de humedad asociado a esta onda llegará a las islas el viernes por la tarde y se espera que persista hasta temprano el domingo”, añadió.

El SNM estima que pudieran caer unas 2 pulgadas de lluvia el sábado por la cercanía de la onda.